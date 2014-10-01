У Росії вперше за 20 років призиватимуть до армії чеченців

Цього року з Чечні планується призвати 500 новобранців, перша група вирушить до війська вже у жовтні, повідомляє Радіо Свобода.

Обов’язкова військова служба в Росії становить 12 місяців.

Загалом на військову службу буде призвано понад 154 тисяч осіб, повідомив заступник начальника російського Генштабу Василь Тонкошкур.

Читайте такожП'ятнадцять років тому російські танки увійшли в ЧечнюЧеченців припинили призивати в російську армію наприкінці 1994 року, коли Кремль послав війська в Чечню для боротьби із сепаратизмом.

Урядові війська відсторонили сепаратистів від влади під час Другої чеченської війни 1999 року, в 2009 році Москва офіційно оголосила про завершення «контртерористичної операції на Північному Кавказі».