У Росії вперше за 20 років призиватимуть до армії чеченців
Росії, де сьогодні починається осінній призов до армії, вперше за останні 20 років служити підуть хлопці з Чечні.
Цього року з Чечні планується призвати 500 новобранців, перша група вирушить до війська вже у жовтні, повідомляє Радіо Свобода.
Обов’язкова військова служба в Росії становить 12 місяців.
Загалом на військову службу буде призвано понад 154 тисяч осіб, повідомив заступник начальника російського Генштабу Василь Тонкошкур.
Читайте такожП'ятнадцять років тому російські танки увійшли в ЧечнюЧеченців припинили призивати в російську армію наприкінці 1994 року, коли Кремль послав війська в Чечню для боротьби із сепаратизмом.
Урядові війська відсторонили сепаратистів від влади під час Другої чеченської війни 1999 року, в 2009 році Москва офіційно оголосила про завершення «контртерористичної операції на Північному Кавказі».