Бесланська трагедія: матері загиблих школярів подали на Росію до Європейського суду

Бесланська трагедія буде розглядатися у Європейському суді з прав людини. Матері школярів, які загинули під час теракту, подали позов проти Росії, щоб дізнатися правду про смерть їхніх дітей, повідомляє ТСН.

Чотири з половиною сотні заявників вимагають від Москви пояснити неспроможність місцевих правоохоронців запобігти теракту, нескоординованість дій ФСБ, міліції та армії, надмірне застосування сили під час звільнення заручників та умисне знищення доказів, щоб зняти відповідальність з російської влади.

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За попередніми прогнозами, розгляд справи триватиме кілька місяців.

Нагадаємо, десять років тому у Бесланській школі під час першого дзвоника терористи захопили тисячу сто двадцять вісім заручників. Майже кожен третій із них загинув під час штурму школи російськими силовиками.