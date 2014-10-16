Обама пообіцяв активніші дії у відповідь на поширення Еболи

Президент США Барак Обама пообіцяв діяти активніше з огляду на поширення вірусу Ебола в Сполучених Штатах. Про це він сказав після присвяченої цій темі наради уряду США, яка тривала близько двох годин, повідомляє Радіо Свобода.

Обама наголосив, що ймовірність широкомасштабного спалаху лихоманки Ебола у США була «дуже, дуже низько».

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15 жовтня Обама також провів відеоконференцію з лідерами з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб узгодити активнішу міжнародну реакцію на поширення вірусу.

Раніше лікарі виявили зараження на Еболу у друга медсестри в Далласі. Перед тим вона брала участь у лікуванні хворого, який помер. За кілька годин до виявлення симптомів медсестра здійснила політ пасажирським літаком.