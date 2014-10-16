ЗМІ: У Європарламенті розпалася прокремлівська фракція націоналістів

У зв'язку з цим фракція фактично розпалася, повідомляє delfi.lv з посиланням на LETA.

Враховуючи той факт, що для отримання статусу групи там мають бути представники семи країн ЄС, вихід Григуле означет розпад фракції.

Як заявила політик, вона розчарована співпрацею з колегами. Для неї неприйнятні, наприклад, слова про те, що Євросоюз треба зруйнувати, а також дії депутатів, які демонстрировано повертаються спиною до прапора ЄС.

Читайте такожАнексію Криму підтримали європейські неонацисти і комуністи (документ)Про свої подальші плани Григуле поки не повідомляє. Вона може залишатися незалежним депутатом, але шанси таких політиків вплинути на рішення ЄП мінімальні. Набагато більшим впливом користуються ті, хто належить до якихось фракцій.

Довідка. Європа свободи і прямої демократії - очолювана британцем Найджелом Фаражом фракція "друзів Кремля" у Європарламенті, що складається з праворадикальних політиків.