Нічого тут ночами літати: Жириновський звалив провину за авіакатастрофу на голову Total

18:15, 22 жовтня 2014
Світ
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Жириновський вважає, що у трагедії винні аеропорт, диспетчер і сам екс-глава Total.

REUTERS

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський висловив упевненість в тому, що водій снігоприбиральної машини не винен у авіакатастрофі в московському аеропорту Внуково.

Про це він заявив в прямому ефірі радіостанції «Говорит Москва».

«Відповідь проста: винен льотчик, екіпаж... Винен аеропорт, диспетчер - туман був, не можна було давати дозвіл на виліт... Винен сам покійний, бо, чого ти летиш так пізно вночі?» - зазначив Жириновський.

За його словами, одна з основних причин подібних катастроф - людська жадібність.

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«У льотчика день розписаний заробляти - ось, він заробив гроші тепер? Полетів би зранку... А що він летить вночі? Гроші-гроші-гроші! Ось, все і закінчується погано. Жадібність фраєра згубила, жадібні... 300 метрів видимість, ти куди летиш, не розумієш, що через п'ять секунд видимості вже не буде? Льотчик хворий, божевільний... Всі поспішають швидше - «ми сміливі, ми злетимо, у нас вийде», - впевнений лідер ЛДПР.

Нагадаємо, приватний літак Dassault Falcon 50 розбився у Внуково при зльоті вночі 20 жовтня. В результаті зіткнення зі снігоприбиральною машиною літак повністю згорів, загинули чотири людини, що знаходилися на борту, включаючи президента Total Крістофа де Маржері.

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