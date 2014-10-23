Прем’єр Канади: країна не захищена від таких терактів
Канадський прем’єр-міністр Стівен Гарпер заявив, що "Канаду не залякати". Так він оцінив наслідки теракту в столиці країни Оттаві, жертвами якого стали двоє людей, ще троє поранені.
"Події цього тижня є похмурим нагадуванням, що Канада не захищена від таких типів терактів, які ми бачили в інших місцях по всьому світу. Напади на наших співробітників служби безпеки і на наші державні інститути за своєю природою є атаками на нашу країну", передає радіо "Свобода".
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У середу побіля військового меморіалу коло парламенту був застрелений канадський солдат. Пізніше правоохоронці вбили нападника всередині будівлі. Проте вони вважають, що ще щонайменше один злочинець може бути на волі.
У лікарні в Отаві повідомляють, що до них доставили трьох людей з вогнепальними пораненнями.
Після того, як розпочалася стрілянина, прем’єр-міністр Стефан Гарпер був евакуйований зі свого офісу і доправлений у безпечне місце.