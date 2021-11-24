Усі докази були побудовані довкола свідчень єдиної очевидиці, яка вижила у стрілянині 1978 року.

Американець понад 40 років відсидів у в’язниці через помилкові звинувачення у потрійному вбивстві.

Про це повідомляє AP.

63-річного Кевіна Стрікленда з Канзас-Сіті у 1979 році засудили за вбивство 21-річного Ларрі Інгрема, 20-річного Джона Вокера і 22-річної Шеррі Блек.

Самому підозрюваному тоді було всього 18 років. У суді він стверджував, що злочинів не вчиняв, а на момент скоєння вбивств дивився вдома телевізор.

Читайте такожУ Туреччині розбився автобус з десятками нелегалів: вцілілі втеклиУсі докази були побудовані довкола свідчень єдиної очевидиці, яка вижила у стрілянині 1978 року, Синтії Дуглас. Попередньо, жінка назвала Стрікленда одним з чотирьох нападників і підтвердила це на двох слуханнях суду.

Та після засудження Кевіна у неї виникли сумніви, проте вона не наважувалася діяти, оскільки боялася бути притягнутою до відповідальності за брехливі покази.

Згодом свідок заявила, що на неї тиснула поліція, і вона протягом багатьох років намагалась попередити політичних й юридичних експертів, щоби ті допомогли звільнити невинного.

Дуглас померла у 2015 році.

Правоохоронці натомість відповідали, що адвокати Кевіна не надали документального підтвердження про зміну свідчень Синтії, і що ця теорія нагадує "не більш як чутки".

Суддя, своєю чергою, додав, що двоє інших засуджених фігурантів у справі пізніше наполягали на непричетності Стрікленда до вбивств. Вони назвали імена інших підозрюваних, яким так і не висунули звинувачення.

У Стрікленда також цікавилися, чи не пропонував він гроші за зміну свідчень Синтії, що той заперечив.

У серпні прокуратура домоглася перегляду старої справи, скориставшись новим законом штату, що дозволяє оскаржити обвинувальний вирок, якщо сторона обвинувачення впевнена у невинуватості засудженого.

Це був перший і поки єдиний випадок, коли прокурор скористався законом для оскарження раніше висунутого обвинувального вироку.

Після триденних слухань суддя Апеляційного суду штату Міссурі Джеймс Велш задовольнив клопотання прокурора, який наполягав, що показання свідка у справі Стрікленда були відтоді спростовані.

Прокурор зазначив, що жодні речові докази не вказували на причетність Стрікленда до вбивств у 1979 році.

Сам Кевін дізнався про рішення суду, дивлячись телевізор у камері в’язниці.

За словами правозахисників, які опікуються долями помилково засуджених, чоловік навряд отримає компенсацію від держави за 43 проведених роки за гратами.

"Радість, печаль, страх. Я намагаюся зрозуміти, як це все поєднати", – відповів Кевін у коментарі журналістам, покидаючи стіни в’язниці. Він тільки додав, що хотів би докласти зусиль, щоби таких випадків у штаті було якомога менше.

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Автор: Яна Ставська