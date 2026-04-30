Дуда розповів, як Зеленський розчулив його до сліз

Колишній президент Польщі Анджей Дуда був до сліз розчулений сміливістю українського лідера Володимира Зеленського, коли той відмовився залишати Київ на самому початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це Дуда розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.
"Я ніколи не забуду, що тоді Володимир Зеленський сказав мені 23 лютого за кілька годин до російської агресії, коли ми прощалися тут, у Києві, коли я їхав до Польщі, коли я обіймав його на прощання і був щиро так зворушений, що в мене тоді були сльози на очах", – згадує експрезидент Польщі.
За словами Дуди, тоді Зеленський розповів йому, що залишиться в Києві разом із родиною і боротиметься "до кінця".
"Ніколи не забуду, що він мені сказав. Він сказав мені: "Анджей, якщо Путін думає, що він захоплюватиме Україну так само, як захоплював Крим у 2014 році, без бою, що він прийде – і як у Донецьк та Луганськ вони просто увійшли, і там лише дехто захищався, – що так і буде. То він помиляється", – розповів Дуда.
Колишній президент Польщі зазначив, що відчуває "безмежну повагу" до Зеленського і вважає його рішення залишитися в столиці найважливішим фактором, який допоміг Україні успішно оборонятися на самому початку.
"[Росіяни] авжеж хотіли б захопити Володимира Зеленського, і, ймовірно, це закінчилося б його смертю. Тож це дійсно була величезна жертва, на яку він тоді був готовий піти, за що я відчуваю до нього безмежну повагу як тодішній президент, а сьогодні колишній президент Польщі", – сказав Дуда.
Перші дні війни в Україні
Як писав УНІАН, на початку повномасштабного російського вторгнення частина українського уряду була евакуйована до Івано-Франківська як захід безпеки на випадок швидкого захоплення Києва. Тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що в ті дні ніхто не знав, чим закінчиться ситуація, тому евакуація частини уряду в глибокий тил вважалася правильним кроком з точки зору збереження легітимної влади.
Кулеба зазначив, що навіть в Івано-Франківську безпека була відносною: усі чиновники перебували в одній будівлі, яку можна було знищити однією-двома ракетами. Частина уряду все одно залишалася в Києві, а наради проводилися онлайн.