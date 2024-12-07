Його курирував близький до Путіна колишній російський міністр зв'язку Леонід Рейман.

У Росії почалось банкрутство компанії "Ангстрем", яка займалась виробництвом чіпів. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Рішення про визнання боржника банкрутом ухвалили за заявою банку "Зенит". Як йдеться у матеріалах, у листопаді 2019 року суд стягнув з компанії "Ангстрем" на користь банку 1 млрд рублів, але гроші підприємство так і не повернуло.

"Ангстрем" був знаковим для РФ, адже його бачили найбільшим в країні виробником мікрочіпів. Проект курирував близький до Путіна російський державний діяч Леонід Рейман, який займав пост міністра зв'язку, а з 2008 по 2010 роки був радником президента Росії.

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У 2008 році його компанія отримала кредитну лінію ВЕБу у понад 800 млн євро на створення виробництва процесорів, смарт-карток та електронних паспортів. У якійсь момент розмір боргів перевищив 100 млрд рублів, при цьому "Ангстрем" перестав платити за кредитами.

До січня 2019 року ВЕБ забрав все обладнання та акції підприємства, а також подав позов про банкрутство. Сам Рейман при цьому відсторонився від проекту і не постраждав.

Виробництво чипів в Росії

У цьому році стало відомо, що Москва хоче запустити серійне виробництво чипів західного зразка 2000-х років. Як повідомлялось, у Кремлі доручили до 2028 року налагодити в РФ серійне виробництво мікросхем із топологією 65 нм.

Також нагадаємо, що у 2023-му російській уряд затвердив концепцію технологічного розвитку до 2030 року. В ній йшлося, зокрема, про виробництво чіпів, високоточних верстатів та робототехніки.

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