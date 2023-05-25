До 2030 року 75% внутрішніх потреб економіки в цих товарах має забезпечуватися вітчизняним виробництвом.

Уряд Росії затвердив концепцію технологічного розвитку до 2030 року, в якій зажадало від вчених різко збільшити кількість винаходів, а від бізнесу - в найкоротші терміни створити з нуля виробництво в наукомістких і високотехнологічних галузях.

Як пише The Moscow Times, згідно з документом, вже через 7 років Росія повинна володіти "власною науковою, кадровою і технологічною базою критичних технологій", а також майже повністю забезпечити себе продукцією, яка традиційно імпортувалася з розвинених країн.

Йдеться про чіпи, мікроелектроніку, високоточні верстати, робототехніку, безпілотники, а також ліки, медичне та телеком обладнання. До 2030 року 75% внутрішніх потреб економіки в цих товарах має забезпечуватися вітчизняним виробництвом. Для реалізації амбітних планів, згідно з концепцією, уряд має намір запустити не менше 10-15 науково-виробничих мега-проектів.

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Поставка чіпів і технологій в РФ

Москва вдалося обійти обмеження на кілька підсанкційних технологій. Торгові дані, раніше опубліковані ЗМІ, свідчать про те, що передові чіпи і інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, поставляються в Росію через треті країни, включаючи Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан. Таким чином, Росія обходить санкції, щоб купити ключові чіпи для війни.