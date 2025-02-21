За словами генерала, британська армія не зможе відбити такий натиск ракет та БпЛА РФ, як це було в Україні.

Через скорочення бюджету армія Великої Британії стала "надзвичайно вразливою" до агресії РФ. Про це заявив колишній глава британських збройних сил, генерал сер Нік Картер, передає The Independent.

За його словами, армія зазнала "процесу занедбаності" впродовж останніх 30 років.

Генерал попередив, що збройні сили Британії є "напрочуд порожніми" та не зможуть відбити "натиск" російських БпЛА та ракет, якого заззнала Україна.

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Через те, що президент США Дональд Трамп погрожує припинити військову допомогу для Європи, Картер наголосив:

"Подобається нам це чи ні, але це означає, що нам доведеться почати захищати себе".

Також перед зустріччю прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера з Трампом генерал сер зазначив, що "в принципі має бути якась форма гарантії суверенітету України в майбутньому".

"Якщо американці не готові це зробити, то інші повинні бути готові взяти на себе відповідальність і забезпечити це", - вважає військовий.

Раніше Стармер заявляв, що готовий надати британські війська для миротворчої місії в Україні, однак США виключили свою участь у будь-якій операції в Україні, попри заклики прем'єра Британії до американців надати "підтримку", аби утримати РФ від повторного нападу.

За словами Ніка Картера, якщо британські війська будуть потрібні для "стримування Володимира Путіна від нового вторгнення", "то в принципі ми не оснащені і не укомплектовані достатньою кількістю людей для того, щоб зробити це зараз".

"І це, боюся, означає, що 2,5% ВВП потрібно витратити зараз, а не наприкінці цього парламенту, їх потрібно витратити зараз. Можливо, доведеться зробити складний вибір. Нам доведеться витратити більше грошей, якщо ми серйозно віримо, що Путін є загрозою для нас у майбутньому", - підкреслив генерал сер.

Велика Британія та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, Велика Британія виділила Україні новий пакет допомоги, включно з танками та системами ППО. У країні наголосили, що партнери мають активізуватися, щоб зміцнити Україну та тиснути на Путіна, аби забезпечити мир.

Водночас авіаційний експерт Анатолій Храпчинський оцінив ідею Британії щодо повітряного патрулювання неба України. За його словами, такі заяви є дивними, адже жоден європейський військовослужбовець не збивав ракети "Кинджал", не використовував в складних умовах роботи протиповітряної оборони ворога удари по наземних цілях керованими авіабомбами, які працюють в радіусі 100 км, порівняно з українськими пілотами.

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