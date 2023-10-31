Єдина в Білорусі АЕС повинна була почати роботу в 2020 році, але терміни неодноразово переносилися через ремонтні роботи.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зажадав, щоб Росія виплатила компенсацію за проблеми, що виникли з її атомною електростанцією, побудованою російською державною компанією "Росатом" і профінансованою Москвою у вигляді кредиту в 10 мільярдів доларів.

Лукашенко, вірний соратник президента Росії Володимира Путіна, оголосив про завершення будівництва атомної електростанції поблизу міста Островець на заході Гродненської області. Однак він просить Росію повернути частину грошей, оскільки будівництво станції затягнулося з вини Москви.

Єдина в Білорусі АЕС повинна була почати роботу в 2020 році, але терміни неодноразово переносилися через ремонтні роботи.

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"Терміни введення АЕС дещо зрушилися через російську сторону. Природно, за контрактом ми поставили перед ними питання про компенсацію. Не потрібно це приховувати", - заявив Лукашенко, передає БЕЛТА.

"Нічого екстраординарного там не було. Але такі питання виникли у зв'язку з тим, що терміни введення заводу в експлуатацію були порушені, і відповідальність за це несе російська сторона", - додав Лукашенко.

"Російська сторона у відповідь запропонувала варіанти компенсації. Вони також запропонували нам варіанти за ціною свіжого ядерного палива, як для росіян, як для їх станцій. І п'ятирічний гарантійний термін [на основні компоненти]", - сказав він.

"Нам, звичайно, не слід надмірно напружувати росіян: електроенергії у нас було достатньо і ще вистачає, але угода є угода", - сказав Лукашенко. Він додав, що необхідно з'ясувати, чи достатні для Білорусі поступки з боку росіян, зокрема "Росатому".

У травні другий з двох енергоблоків АЕС був підключений до енергосистеми країни, але на той момент не працював на повну потужність. У 2022 році підприємство виробило менше половини запланованої продукції.

Висловлювання Лукашенка

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь та Іран повинні "тісно" співпрацювати, щоб протистояти "атакам заходу". Він також звинуватив "недружні країни", такі як США та інші західні країни, у використанні нескінченної напруженості на Близькому Сході для ущемлення Ірану.

Він пообіцяв, що через рік його армія матиме "зброю для сучасної війни".

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