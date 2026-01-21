В Іспанії сталася друга аварія на залізниці за останні три дні: в AP розповіли подробиці

Під час руху приміського поїзда на колії впала підпірна стіна, відомо про одного загиблого та 37 поранених.

У вівторок, 20 січня, в Барселоні сталася аварія приміського поїзда після того, як на колії впала підпірна стіна, повідомляє Associated Press з посиланням на регіональну владу Іспанії.

Видання повідомило, що в результаті залізничної аварії щонайменше одна людина загинула, а ще 37 пасажирів отримали поранення.

Зазначається, що аварія в Каталонії на північному сході Іспанії сталася лише через два дні після іншої смертельної залізничної аварії, яка забрала життя щонайменше 42 осіб, а десятки були травмовані.

За даними видання, рятувальники продовжували пошуки жертв в уламках поїзда й у вівторок після аварії, яка сталася в неділю. В країні оголошено триденну жалобу.

Рятувальні служби Каталонії повідомили, що з 37 осіб, які постраждали в результаті аварії у вівторок, 20 січня, у п'ятьох серйозні травми, а ще шість осіб перебувають в менш небезпечному стані.

За словами рятувальників, на місце аварії було направлено 20 карет швидкої допомоги, а постраждалих доставили до трьох лікарень у цьому районі.

В статті вказується, що аварії на залізниці в Іспанії не трапляються часто, хоча мережа швидкісних залізниць Іспанії загалом працює безперебійно і, принаймні до неділі, була джерелом впевненості. Однак, приміські залізничні перевезення страждають від проблем із надійністю.

Видання поділолося інформацією, що приміський поїзд зіткнувся поблизу міста Геліда, розташованого приблизно в 35 хвилинах їзди від Барселони.

Іспанський залізничний оператор ADIF заявив, що захисна стіна, ймовірно, обвалилася через сильні дощі, які пройшли цього тижня. алізничне сполучення на цій лінії було скасовано.

Аварії на залізниці в інших країнах

Раніше УНІАН повідомляв, що в Таїланді будівельний кран упав на пасажирський потяг. В результаті інциденту виникла масштабна аварія з пожежею. Наводяться дані, що внаслідок катастрофи загинули щонайменше 29 людей, ще 64 дістали поранення. Кран використовували для будівництва естакадної частини залізниці. Він впав в той момент, коли потяг прямував із Бангкока до провінції Убонратчатхані.

Також ми писали, що в Перу зіштовхнулися два потяги, які перевозили туристів до відомого археологічного комплексу Мачу-Пікчу. Відомо, що внаслідок зіткнення загинула щонайменше одна людина, близько 30 пасажирів дістали поранення. Один потяг прямував із Мачу-Пікчу, інший – у напрямку знаменитої пам’ятки. Загиблим виявився працівник залізниці.

