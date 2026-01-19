В Іспанії зіткнулися два потяги: загинули десятки людей і понад сотня поранені

За останніми даними, українців серед постраждалих немає.

На півдні Іспанії сталася масштабна залізнична катастрофа – зіткнулися два швидкісні поїзди, десятки людей загинули і понад сотня поранені, пише Europa Press. Це найбільша залізнична катастрофа в країні за більш ніж десятиліття.

Аварія сталася в неділю ввечері, коли три вагони поїзда Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшли з рейок і виїхали на сусідню колію, зіткнувшись з поїздом Alvia, що прямував до Уельви, який також зійшов з рейок. Міністр транспорту і стійкої мобільності Оскар Пуенте розповів, що в результаті удару перші два вагони Alvia впали з насипу висотою близько чотирьох метрів.

В обох поїздах перебувало близько 400 пасажирів і персоналу. За попередніми даними, кількість загиблих в результаті аварії становить не менше 39 осіб, ще 152 отримали поранення. З числа поранених п'ятеро знаходяться в критичному стані, 24 – у важкому (всі госпіталізовані), а 123 отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих – машиніст поїзда Alvia.

Офіційна причина поки невідома. Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що аварія "надзвичайно дивна", оскільки сталася на прямій ділянці шляху, яка нещодавно була відремонтована, і з "відносно новим" поїздом, якому менше чотирьох років.

За його словами, результати розслідування, які дозволять встановити, що сталося, будуть відомі не раніше ніж через місяць.

В українському МЗС висловили співчуття Іспанії у зв'язку з катастрофою.

"Ми поділяємо біль і висловлюємо співчуття близьким жертв. Бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання. Тримайтеся, дорогі іспанські друзі", - написав глава відомства Андрій Сибіга.

Пізніше речник МЗС Георгій Тихий повідомив у коментарі, що на даний момент немає інформації про громадян України серед жертв або постраждалих.

