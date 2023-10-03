США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування Києва в рамках ініціативи сприяння безпеці України.

Пентагон попередив Конгрес США, що у нього закінчуються кошти на заміну озброєнь, відправлених США в Україну. Він уже сповільнив постачання деяких військ.

У листі, отриманому AP, міститься заклик до Конгресу збільшити фінансування України. Фінансовий контролер Пентагону Майкл Маккорд розповів, що з виділених Конгресом 25,9 млрд доларів на поповнення запасів озброєнь, залишилося 1,6 млрд доларів на артилерійські снаряди і різні ракети.

Крім того, у США залишилося близько 5,4 млрд доларів на поставку зброї і техніки зі своїх запасів. За словами Маккорда, США повністю вичерпали можливості довгострокового фінансування Києва в рамках ініціативи сприяння безпеці України.

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Він додав, що без додаткового фінансування США будуть змушені відкласти або скоротити поставки зброї ППО, боєприпасів, безпілотників, засобів руйнування і прориву, які "критично важливі і термінові зараз, коли Росія готується до проведення зимового наступу".

Допомога Україні від США - останні новини

30 вересня обидві палати Конгресу прийняли резолюцію про тимчасове фінансування уряду, в якій не включена допомога Україні.

Державний департамент висловив невдоволення тим, що американський Конгрес не прийняв резолюцію про фінансування допомоги Україні.

"Я хотів би повторити розчарування президента тим, що, незважаючи на давню і сильну двопартійну підтримку України в її боротьбі з російським вторгненням, резолюція про продовження фінансування, прийнята Конгресом в суботу, не включає вкрай необхідну допомогу", - заявив офіційний представник Держдепу Метью Міллер.

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