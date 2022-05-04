Глава США нагадав, що в Україні на честь ПЗРК назвали кількох дітей.

Президент США Джо Байден відвідав завод Lockheed Martin в Алабамі. Зараз підприємство забезпечує українських військових переносними зенітно-ракетними комплексами Javelin.

Про це повідомляє Посольство США в Києві.

Американський лідер прослідкував за виробництвом ПЗРК.

"Сьогодні я відвідав завод Lockheed Martin в Алабамі, який виготовляє ПТРК Javelin, які ми відправляємо в Україну. Зброя, створена тут, тепер у руках українських героїв, і це має значення. Це те, чим ми всі можемо пишатися", - сказав Байден.

Крім того, глава США також нагадав, що в Україні завдяки роботі ЗСУ з’явилися нові імена для дітей.

"Під час війни в Україні з'явилися нові імена — Джавелін та Джавеліна. І це не жарт", - сказав Байден.

Що передувало

У Вінницькій області та в Київ новонароджені хлопчик і дівчинка отримали імена на честь переносних протитанкових ракетних комплексів зі США. Хлопчика батьки назвали Ян Джевелін, а дівчинку - Джавеліною.

Для декого при виборі імені для своєї малечі вирішальну роль зіграла війна, у якій українці вже третій місяць виборюють незалежність та суверенітет нашої держави, повідомляв Мін'юст.

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