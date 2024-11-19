У Польщі попередили Росію про імовірні наслідки.

Росія здійснює систематичні напади на архітектуру європейської безпеки, які є "безпрецедентними за різноманітністю та масштабом". Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі, Італії та Іспанії, пише Sky News.

"Ескалація гібридної діяльності Москви проти країн НАТО та ЄС є безпрецедентною за своєю різноманітністю та масштабом, створюючи значний ризик безпеці", – йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський додатково попередив Росію, що решту російських консульств у Польщі закриють, якщо Москва не припинить вчиняти диверсійні акти в Європі.

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"Я закрив консульство в Познані. Якщо вони не зупиняться, ми закриємо решту", - сказав він на прес-конференції.

Російські диверсії у Європі: останні новини

Як писав УНІАН, у жовтні Європу сколихнула диверсія, яка лише дивом не призвела до трагедії. Підозрювані у зв’язках з РФ диверсанти підклали запальний пристрій у посилку, яка мала спалахнути під час її перевезення у літаку. Але пристрій спалахнув, коли посилка ще перебувала на сортувальному складі курьерської компанії.

Також ми розповідали, що раніше у Польщі затримали українця, який планував підпал однієї з фабрик на території країни. Чоловік заявив, що готував диверсії за дорученням спеціальних служб Російської Федерації.

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