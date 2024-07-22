Білоруський прем'єр відвідав три країни й підписав декілька торговельних та економічних угод.

Білорусь може вимінювати у деяких країн санкційні товари в обмін на свої. Йдеться про Нікарагуа, Венесуелу та Кубу.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, Мінськ може продавати їм товари, і обмін на ті, які РБ та Росія не можуть придбати самостійно через західні санкції.

На думку експертів, про це свідчать дії прем'єр-міністра Білорусі Романа Головченка, який днями під час візиту до цих країн підписав кілька двосторонніх економічних та торговельних угод.

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Зокрема, з 14 по 16 липня він відвідав Венесуелу та зустрівся з венесуельськими офіційними особами, включаючи президента країни Ніколаса Мадуро. Головченко заявив, що його візит спрямований на обговорення торгівлі та економічної сфери.

Далі з 16 до 17 липня білоруський прем'єр відвідав Кубу, де підписав контракти на "мільйони доларів" на постачання невказаних білоруських товарів в обмін на кубинський експорт.

На завершення він відвідав 18-19 липня Нікарагуа та підписав контракти на суму 85 млн доларів. Домовленості спрямовані на двосторонню економічну співпрацю, включаючи угоду Білоруського банку розвитку про фінансування постачання Нікарагуа понад 700 одиниць невказаного обладнання.

В ISW зазначили, що вказані угоди могли бути підписані в рамках російських схем, які використовують Білорусь, щоб допомогти РФ обійти західні санкції.

Санкції проти Білорусі

Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського Союзу у суботу, 29 червня, ухвалила нові обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, з огляду на участь режиму цієї країни в незаконній, неспровокованій і невиправданій агресивній війні Росії проти України.

У липні Польща зробила крок, який викликав величезне занепокоєння в Білорусі. Варшава має намір запровадити ретельний контроль на найбільшому залізничному прикордонному переході між Білоруссю і Польщею.

З 16 липня Латвія перестала пропускати в країну автомобілі, які зареєстровані в Білорусі.

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