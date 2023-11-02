Зазначається, що понад 60% громадян США вважають, що ні Росія, ні Україна війну не виграють.

У США знижується рівень підтримки України у війні проти Російської Федерації. Більшість американців вважає, що фінансова допомога Києву повинна бути обмежена в часі.

Компанія Gallup провела дослідження, згідно з яким 61% американців вважає, що допомога Україні "повинна бути обмежена за часом", в той час як 37% заявили, що США повинні продовжувати надавати допомогу "до тих пір, поки Україна просить про це".

Відповіді в основному розділилися за партійною ознакою: 84% республіканців підтримали введення тимчасових обмежень на допомогу Україні. Однак 34% демократів заявили, що вони також підтримують введення тимчасових обмежень на допомогу США.

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За даними опитування, більшість американців (41%) вважають, що США роблять "занадто багато" для того, щоб допомогти Україні боротися з Росією. Варто зазначити, що у червні так вважали 29% опитаних, а у серпні 2022 року - 24%.

Проти допомоги Україні виступають республіканці і незалежні. Серед республіканців 62% вважають, що США роблять занадто багато для України, що приблизно на 20 пунктів більше, ніж у серпні 2022 року.

Майже половина незалежних вважає так само, в той час як серед демократів тільки 14% вважають поділяють цю думку.

Ці цифри підкреслюють політичну проблему для президента Байдена, який наполягає на тому, щоб Конгрес продовжував надавати військову допомогу Україні і затвердив додаткове фінансування для допомоги Ізраїлю в його війні з ХАМАС.

Ще одним тривожним знаком для Байдена, який намагається заручитися підтримкою населення на підтримку України, стало те, що 64% американців заявили, що ні Україна, ні Росія не виграють війну. При цьому 66% республіканців і 60% демократів заявили, що жодна зі сторін не виграє війну.

Допомога Україні від США - останні новини

Минулого місяця Байден попросив Конгрес схвалити виділення 106 мільярдів доларів на фінансування України, Ізраїлю та забезпечення безпеки кордонів США. Він стверджував, що допомога союзникам Америки є найважливішим завданням національної безпеки США.

Додаткова допомога Україні дозволить США направити Києву "зброю, необхідну для безперервного захисту себе і своєї країни". За підтримки своїх союзників Україна відновила контроль над 50% території, захопленої Росією на початку війни, додав Байден.

"Що станеться, якщо ми підемо?"- запитав президент США.

Демократи в Конгресі стали на бік Байдена в питанні України, але його аргументи не змогли похитнути консервативних законодавців, включаючи нещодавно обраного спікера Палати представників Майка Джонсона. Республіканець з Луїзіани закликав до створення окремого пакету допомоги для Ізраїлю, що може відстрочити надання Києву додаткової допомоги.

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