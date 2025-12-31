У Підмосков'ї в трьох містах зникло світло: більш ніж 600 тисяч жителів без електроенергії

За даними міноборони РФ, вже збито більше 100 дронів.

В Московській області зафіксували масове відключення електроенергії, яке торкнулося більш ніж 600 тисяч жителів, повідомляють російські ЗМІ.

За даними, без електроенергії залишилися жителі міста Раменське. При цьому, в місті перед цим оголошувалася тривога через атаку безпілотників.

Примітно, що в міській адміністрації Раменського заявили, що причиною зникнення світла є аварії на лінії електропередач. В цей час, як вказало міністерство оборони Росії, військові збили 109 дронів літакового типу.

Ще один російський телеграм-канал повідомив, що в той же самий час мешканці Можайська, Точкова та Дорохова чули звуки, схожі на вибухи.

Через деякий час міський голова Москви Сєргєй Собянін повідомив ро знищення першого дрону, який летів на столицю Росії.

Відомо, що через атаку безпілотників було введено обмеження на прийом та зльоти літаків в аеропорту Внуково біля Москви.

Окрім відсутності світла, росіяни масово скаржаться на перебої в роботі інтернету та мобільного зв’язку.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Україна нібито атакувала 91 дроном путінську резиденцію "Долгие Бороды" на Валдаї. Проте мешканці Новгородської області РФ, в якій розташована резиденція, розповіли, що останніми ночами не чули звуків дронів і вибухів. Додається, що в регіоні не оголошували тривогу в цей час. Резиденція Путіна "Довгі Бороди" розташована на північний схід від міста Валдай, у якому проживає до 14 тисячі осіб. Тому, як зазначають російські журналісти, що з'ясовували деталі, про атаку багато жителів знали б.

Також ми писали, що Інститут вивчення війни (ISW) не зафіксував жодних підтверджень заяв Росії про нібито атаку України по резиденції Путіна. Тому, аналітики назвали звинувачення Лаврова недостовірними. Вказується, що у відкритих джерелах відсутні відео з геолокацією, кадри вибухів, пожеж або диму поблизу об’єкта. До того ж, не було подібних заяв місцевих чиновників чи повідомлення регіональних медіа про пошкодження.

