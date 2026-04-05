Терористична група, що з’явилася нізвідки, розпочала атаки по всій Європі, – FT

Одноразових агентів для атак вербують за відносно невеликі суми грошей в інтернеті через такі платформи, як Snapchat, Telegram і TikTok.

В Європі останнім часом почастішали напади на цивільні об'єкти, зокрема синагоги та банки в Бельгії, Нідерландах і Франції. Відповідальність за це взяла на себе пов'язана з Іраном тіньова угруповання "Ашаб аль-Ямін", що виникла менше місяця тому. Як пише Financial Times, на тлі конфлікту на Близькому Сході ці напади викликали побоювання, що Іран може стояти за кампанією атак у стилі "гібридної війни", що починається по всій Європі.

Поява з нізвідки

9 березня угруповання заявило, що розпочинає "військові операції проти інтересів США та Ізраїлю по всьому світу". Два дні по тому угруповання взяло на себе відповідальність за підпал синагоги в Льєжі. Крім того, воно взяло на себе відповідальність за напад на лондонську машину швидкої допомоги.

У Нідерландах 13 березня було скоєно напад на синагогу в Роттердамі, а 14 березня – на єврейську школу в Амстердамі. 20 березня правоохоронці запобігли спробі нападу на синагогу в Хемстеді.

28 березня поліція Парижа запобігла спробі двох неповнолітніх підірвати вибуховий пристрій біля офісів Bank of America, і прокурори заявили, що цей інцидент, ймовірно, також пов'язаний із цією групою.

"Поява групи з нізвідки – незвичайне явище", – сказав Джуліан Ланше з Міжнародного центру боротьби з тероризмом.

"Раптова поява групи означає, що "існують значні сумніви в тому, що це справжня, серйозна терористична група з офлайн- або внутрішніми структурами. Я думаю, це проект іранської розвідки", – додав він.

Напади, судячи з усього, були спрямовані проти єврейських громад та американських банків. За даними поліції, заарештовано 10 осіб у Нідерландах, чотирьох у Франції та трьох у Великій Британії – їхній вік від 14 до 23 років.

Методи Росії

Санам Вакіль, директорка програми з Близького Сходу та Північної Африки в Chatham House, зазначила, що в минулому Іран платив злочинним угрупованням за переслідування та заподіяння шкоди дисидентам.

"Це може бути більш масштабна версія тієї ж моделі", – сказала Вакіль.

При цьому щодо деяких з останніх нападів є припущення, що ймовірні злочинці були завербовані на разовій основі, пише FT.

Ланше заявив, що в атаках використовувалися методи, розроблені Росією для "гібридної війни". За його словами, це включало наймання "спеціальних агентів" для здійснення атак.

"Імовірні нападники вербуються за відносно скромні суми грошей в інтернеті через такі платформи, як Snapchat, Telegram і TikTok", – сказав він.

Водночас атаки досі, схоже, були спрямовані на заподіяння шкоди майну, а не людям. "Основна мета гібридної війни в Європі – створити плутанину та дестабілізувати суспільство", – каже Ланшес.

Новини Ірану

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив "обрушити пекло" на Іран, якщо той не розблокує прохід суден через Ормузьку протоку до понеділка.

На це в Тегерані відреагували своїми погрозами, заявивши, що в разі поширення агресії весь регіон перетвориться для США "на пекло".

Також ЗМІ пишуть, що війна в Ірані викликала кризу з постачанням нафти, яка швидко поширюється на інші сировинні матеріали та товари широкого вжитку, такі як взуття, одяг і поліетиленові пакети.

