Нетаньяху вважає, що Ізраїль може домогтися звільнення заручників без виведення своїх військ із Гази.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на згоду Ізраїля на тимчасову паузу в атаках у Секторі Газа, заявивши, що тепер ХАМАС має діяти швидко.

"Я ціную те, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс на звільнення заручників і укладення мирної угоди. Хамас повинен діяти швидко, інакше все буде втрачено. Я не потерплю затримок, які, на думку багатьох, неминучі, або будь-яких результатів, за яких Газа знову становитиме загрозу", – написав він у соцмережі Truth Social.

Водночас премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що ХАМАС має кілька днів на переговори щодо заручників.

"Зміна позиції ХАМАСу відбулася виключно завдяки військовому і дипломатичному тиску, який ми чинили", – наводить його слова The Times of Israel.

На його думку, Ізраїль може домогтися звільнення заручників без виведення своїх військ із Гази. Нетаньяху додав, що на другому етапі угоди Сектор Гази буде демілітаризовано, а ХАМАС – роззброєно.

"Це відбудеться або дипломатичним шляхом, згідно з планом Трампа, або військовим шляхом, з нашого боку", – наголосив ізраїльський премʼєр.

Днями ХАМАС заявив про готовність звільнити всіх ізраїльських заручників. Мова як про живих, так і про загиблих. Крім того, там заявили про згоду передати управління сектором Газа незалежному органу, "заснованому на палестинському національному консенсусі та підтримці арабів та ісламу".

Президент США Дональд Трамп відреагував на цю заяву. Американський лідер сказав, що Ізраїль має негайно припинити бомбардування сектора Газа для безпечного звільнення заручників. Він також вважає, що ХАМАС готовий до довгострокового миру.

