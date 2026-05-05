Іран показав новий дрон: він може атакувати Ізраїль і бази США

Новий безпілотник Arash-3 представили на тлі загострення в Перській затоці.

Іран продемонстрував новий дрон-камікадзе Arash-3, здатний долати до 2000 кілометрів. Така дальність теоретично дозволяє йому досягати території Ізраїлю, зокрема Тель-Авіва, пише Bild.

Презентація відбулася в Тегерані під час мітингу "Відданість Ірану". Назва дрона відсилає до героя перської міфології – Араша-лучника, який, за легендою, міг здійснювати наддалекі постріли.

За заявами Ірану, новий апарат має:

дальність польоту – до 2000 км;

бойову частину – близько 150 кг;

швидкість – до 600 км/год.

Дрон має довжину приблизно 3,5 метра та розмах крил близько 2,5 метра, що робить його одним із найбільших у своєму класі.

Для навігації він використовує як супутникові системи, так і автономні алгоритми, що дозволяє продовжувати політ навіть у разі втрати GPS.

Раніше Іран уже заявляв про подібні можливості у моделі Arash-2, якій також приписували дальність до 2000 кілометрів.

Загострення навколо Ормузької протоки

Нагадаємо, що презентація нового дрона відбулася на тлі напруження між Іраном і США в районі Ормузької протоки.

У Білому домі оголосили про запуск операції "Свобода" для розблокування судноплавства в регіоні. Тегеран у відповідь заявив, що розцінюватиме будь-яке втручання США як порушення режиму припинення вогню.

