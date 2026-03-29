Європа впевнена, що РФ допомагає Ірану у війні більше, ніж готові визнати США, - CBS News

Очільник МЗС Франції охарактеризував відносини між Росією та Іраном як "двосторонню співпрацю".

У Європі вважають, що Росія надає Ірану суттєву допомогу у веденні війни на Близькому Сході. І ця підтримка є набагато більшою, ніж готові публічно визнати Сполучені Штати Америки.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CBS News. Крім того, європейці стверджують, що війна РФ проти України тісно повʼязана з подіями на Близькому Сході через співпрацю між Іраном та Росією.

Неназваний представник уряду Великої Британії повідомив журналістам, що протягом останніх років співпраця Москви та Тегерана в оборонній сфері зросла. І технологічний прогрес Ірану простежується в нинішніх атаках країни.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро публічно охарактеризував відносини між Росією та Іраном як "двосторонню співпрацю". За його словами, є підстави вважати, що і зараз Росія підтримує військові зусилля Ірану, спрямовані проти американських цілей.

Про "незаперечні докази" того, що росіяни надають іранському режиму засоби радіоелектронної розвідки та електронної розвідки, повідомляв і президент України Володимир Зеленський. За даними розвідки, російські супутники фільмували військові об’єкти США на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки в інтересах Ірану.

Тим часом у США, здається, применшують значення співпраці між Росією та Іраном.

"Росія не робить для Ірану нічого, що будь-яким чином перешкоджало б або впливало на нашу операцію чи її ефективність. Це найкращий спосіб, як я можу це сформулювати", – сказав держсекретар США Марко Рубіо.

Ще на початку березня кілька джерел повідомили CBS News, що Росія надає Ірану розвідувальні дані щодо позицій США на Близькому Сході. Днями міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сказав, що бачить "приховану руку Путіна" за військовими діями Ірану.

Цього місяця американські спецслужби публічно повідомили, що між Китаєм, Росією, Іраном та Північною Кореєю існує "вибіркова співпраця", зумовлена спільною метою "врівноваження зусиль і дій США". Однак Штати дійшли висновку, що такі дії не є "об’єднанням інтересів супротивників".

Співпраця Росії та Ірану

AP писало, що Росія таємно постачає Ірану покращені "Шахеди", які використовує у війні проти України. У модернізованих дронах зʼявилася покращена навігація, системи протидії РЕБ, камери та навіть елементи штучного інтелекту. Деякі БПЛА можуть мати реактивні двигуни.

Раніше голова зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Росія передає Ірану розвідувальні дані, яка допомогла Тегерану атакувати військові обʼєкти Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Внаслідок цих ударів загинули американські військовослужбовці.

