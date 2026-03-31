Навіщо Трамп відправив на Близький Схід спецназ, морпіхів і десант: Бі-бі-сі розкрило сценарії

Ці сили можуть бути задіяні у трьох ймовірних сценаріях.

У Перську затоку США стягують сили швидкого реагування. До 31-ї експедиційної групи морської піхоти, яка вже перебуває там, приєднаються 11-та група та частини 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Як пише Бі-бі-сі, на відміну від військ, які вже розміщені в регіоні, ці частини призначені для використання в операціях на землі. Зазначається, що загалом до району Перської затоки прибудуть щонайменше 8 тис. військових – по 2 500 морських піхотинців у кожній експедиційній групі та від 3 000 до 4 000 повітряних десантників.

За словами експертів, ці сили можуть бути використані в трьох ймовірних сценаріях – розблокуванні Ормузької протоки, захопленні острова Харк або вивезенні з країни збагаченого урану, який може бути використаний у розробці ядерної зброї.

Видання зазначило, що факт перекидання сил постійної готовності вказує на необхідність розширення військових дій США, що може свідчити про те, що конфлікт виходить за межі початкових планів.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп вимагає від Ірану відкрити протоку до 6 квітня, погрожуючи посиленням бомбардувань, у тому числі й по енергетичних об'єктах. Однак якщо Іран не поступиться, то, крім бомбардувань, США можуть використати перекинуті війська для відкриття протоки.

Як розблокувати протоку

Видання зазначило, що блокада протоки спирається на ланцюжок островів, розташованих як у самій протоці, так і біля її західного входу. На всіх цих островах розміщені системи моніторингу, позиції ракет, включаючи підземні ракетні бункери, укриття для звичайних і безпілотних катерів.

Тому для того, щоб розблокувати протоку силою, доведеться, як мінімум, захопити кожен з цих островів.

Але якщо Іран розглядав блокаду протоки як оборонну стратегію, то з дуже високою ймовірністю він готував ці острови до оборони, написало видання.

Головний нафтовий термінал

Другий сценарій – захоплення острова Харк, через який проходить 90% іранської нафти на експорт – основного джерела доходів правлячого режиму.

Позбавлення Тегерана доступу до цього терміналу знизить доходи від продажу нафти і скоротить можливості фінансування військових програм, насамперед – ракетної та ядерної.

Але така ескалація викликала б у відповідь удари Ірану по важливих об'єктах у країнах Перської затоки.

"Крім того, якщо інфраструктура Харка буде зруйнована, це може перешкодити розвитку країни з урядом, дружнім до США, якщо він прийде до влади", - зазначило видання.

Тому захоплення Харка силами американських військових виглядає логічним – це позбавить Тегеран доступу до експорту нафти і не завадить відновити його у зручний для США час.

Острови

Захоплення островів біля узбережжя має сенс, якщо планується подальша висадка на материк. Інакше війська на островах можуть стати ідеальними мішенями для обстрілів.

Тому висадка на острови повинна передбачати подальші дії на материку, але для цього у американців явно не вистачає сил.

Захоплення урану

Можливо, цих сил вистачило б для операції з вивезення з Ірану запасів збагаченого урану. Однак, на даний час, як зазначило видання, важко сказати, де саме і в якому стані знаходиться іранський уран.

Але раніше ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман повідомляв, що це досить складна і масштабна операція: "Якщо іранці охороняють [місця зберігання урану] як належить, і контроль над місцевістю у них хороший, то потрібні удари з повною ліквідацією ППО та охорони, польовий аеродром, потужне постійне повітряне прикриття, власна ППО, інженерна техніка, якщо там реально багато розкопувати треба, і сам спецназ, який у шахту полізе".

Ситуація з Іраном

28 лютого США завдали ударів по Ірану, в результаті яких було ліквідовано правлячу верхівку країни.

З того часу Іран завдає удари у відповідь по країнах Перської затоки і не має наміру підкорятися США.

При цьому сьогодні стало відомо, що у Трампа вже розглядають можливість закінчення війни проти Ірану і без відкриття Ормузької протоки, мовляв, там вважають, що це не головна мета, а краще зосередитися на розгромі флоту та ракетного потенціалу Ірану.

