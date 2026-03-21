Війна з Іраном виходить з-під контролю Трампа, - Reuters

Ціни на енергоносії зростають, а союзники США відмовляються від участі у конфлікті.

Президент США Дональд Трамп завершує третій тиждень війни з Іраном, зіткнувшись із кризою, яка швидко вийшла з-під контролю. Світові ціни на енергоносії зростають, Сполучені Штати опинилися у відносній ізоляції від союзників, а все більше військ готуються до розгортання, незважаючи на обіцянку Трампа, що конфлікт буде "короткою екскурсією", пише Reuters.

"Боягузи НАТО" та оборонна риторика

Зайнявши оборонну позицію, Трамп звинуватив інші країни НАТО у небажанні забезпечити безпеку Ормузької протоки, заявивши, що кампанія "розгортається за планом". Однак його твердження про "виграну військову битву" суперечить реальності: Іран перекрив постачання нафти та газу в Перській затоці та завдав ракетних ударів по регіону.

"Трамп збудував собі скриньку під назвою "іранська війна", і він не може зрозуміти, як з неї вибратися", – зазначив Аарон Девід Міллер, колишній переговірник на Близькому Сході.

У відповідь посадовець Білого дому у коментарі агенції наполягає на успіхах. "Це був беззаперечний військовий успіх", – заявив він, підкресливши ліквідацію багатьох вищих іранських лідерів та часткове знищення військово-морського флоту та арсеналу балістичних ракет Ірану.

Відсутність підтримки союзників

Трамп зіткнувся з опором союзників та членів НАТО, які відмовилися надсилати військово-морські сили для охорони Ормузької протоки. За словами одного анонімного чиновника Білого дому, деякі помічники порадили президенту швидко знайти "відхідний майданчик" та обмежити масштаби операції, проте залишалося незрозумілим, чи вплине це на його рішення.

Аналітики наголошують, що небажання союзників відображає не лише їхню відмову брати участь у війні, щодо якої їх не консультували, а й негативну реакцію на зменшення традиційних альянсів США після повернення Трампа на посаду 14 місяців тому.

Розбіжності з Ізраїлем та ескалація

Трамп наполягав, що не знав про ізраїльську атаку на газове родовище Південний Парс, тоді як ізраїльські чиновники стверджують, що удар було скоординовано зі США.

Аналітики кажуть, що Трамп зараз опинився на роздоріжжі: або посилювати наступ США, ризикуючи довгостроковими військовими зобов’язаннями, або оголосити перемогу та спробувати "піти", що може відчужити союзників по Перській затоці.

Американські війська вже розгортають тисячі додаткових морських піхотинців та моряків на Близькому Сході, хоча рішення про вторгнення до Ірану ще не ухвалено.

Експерти відзначають, що колись залізний контроль Трампа над його рухом MAGA послаблюється, а економічні наслідки конфлікту відчуває американська громадськість.

"У міру того, як економічна ситуація погіршується, люди почнуть казати: "Чому я знову плачу високі ціни на бензин? Чому Ормузька протока визначає, чи можу я взяти відпустку?" – сказав республіканський стратег Дейв Вілсон.

Помилки планування

З початку війни в адміністрації усвідомили, що конфлікт та його наслідки слід було краще спланувати. Основна помилка Трампа, на думку аналітиків, полягала в недооцінці реакції Ірану. Тегеран відповів залишками ракет та флотом озброєних безпілотників, завдав ударів по сусідніх країнах і здебільшого перекрив Ормузьку протоку, через яку постачається п’ята частина світової нафти.

"Вони не змогли продумати непередбачувані обставини, за яких конфлікт може піти не за планом", – підкреслив колишній посол США Джон Басс.

У міру ескалації конфлікту Трамп все більше розчаровується через втрату контролю над медійним циклом.

"Йому важко керувати новинним циклом, як він звик, бо він досі не може пояснити, чому він втягнув країну у війну і що буде далі", – зазначив Бретт Бруен, колишній радник із зовнішньої політики.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп оголосив, що США розглядають можливість "згортання масштабних військових зусиль" проти Ірану.

Риторика президента США Дональда Трампа щодо війни з Іраном стала значно жорсткішою, але водночас – суперечливою. Не варто вірити сигналам, що США готові "згорнути військові зусилля", пише кореспондент Sky News Марк Стоун.

"Не варто нічого сприймати як певний факт", - пише журналіст.

