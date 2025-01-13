Українські військові витрачають усі сили на те, щоб утримати частину територій у Курській області.

Бої в Курській області Росії мають особливе значення через потенційну роль у майбутніх переговорах про мир між Україною та РФ.

Зіткнувшись із перспективою непередбачуваного обраного президента США Дональда Трампа, який обіцяє швидко завершити війну, не уточнюючи умов, Україна сподівається використати російську територію "як важіль тиску", пише New York Times.

"Росіянам потрібно захопити цю територію за будь-яку ціну, і вони кидають на це всі сили, а ми віддаємо всі сили, щоб її утримати", - зазначає 46-річний командир українського піхотного взводу, сержант Олександр. Він наголошує, що ЗСУ знищує техніки та піхоти окупанта "так багато, що навіть важко усвідомити", і зазначає, що північнокорейська піхота зробила бої більш запеклими.

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При цьому, Росія, спираючись на підкріплення з Північної Кореї, прагне позбавити Україну контролю над частиною територій Курської області.

"Ситуація різко погіршилася, коли почали прибувати північнокорейці. Вони масово тиснуть на наші фронти, знаходять слабкі місця і прориваються через них", - додав 30-річний командир взводу, молодший сержант Олексій.

ЗМІ пише, що Росія змогла повернути близько половини втраченої влітку території Курської області за допомогою 12 тисяч солдатів КНДР. Українські військові, своєю чергою, не тільки обороняються. Вони також перейшли в контрнаступ, намагаючись закріпитися на захід від Суджі.

"Якщо вони продовжать тиснути, а ми не відповідатимемо, ворог відчує свою перевагу. Коли хтось постійно б'є тебе, а ти не відповідаєш, нападник починає почуватися комфортно, навіть розслаблено", - зазначає 44-річний офіцер військової розвідки Андрій.

Ситуація ж залишається непередбачуваною, йдеться в матеріалі. Багато воїнів ЗСУ, які б'ються під Курськом, вважають, що втрати територій на сході України були б ще більш значними без операції на території Росії.

Командир батальйону 47-ї механізованої бригади, капітан Олександр Ширшин заявляє, що Росія використовує в Курській області свої найелітніші елітні війська і найкращі резерви. За його словами, на Заході багато хто сприймає повномасштабну війну в Україні "як відеогру", не розуміючи загрози, яку Росія становить для світу.

Крім того, Ширшин визнає падіння морального духу у військових за три роки війни, але зазначає, що більшість солдатів все ще усвідомлюють, чому вони повинні битися.

"Зупинка означатиме нашу смерть, і все", - підкреслив він.

Бої в Курській області - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія знищила власний комплекс ППО в Курській області - північнокорейську систему Pongae M-2020. "РФ завдала удару по зенітно-ракетному комплексу кадирівців, прийнявши його за РЛС ЗСУ. У результаті через безліч проблем із взаємодією було уражено об'єкт спецназу Кадирова...", - йдеться в повідомленні одного Telegram-каналу.

Крім того, південнокорейська розвідка розкрила останні втрати КНДР у Курській області. Загалом, як повідомляється, українськими військовими було вбито 300 і поранено 2700 військових КНДР.

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