Попри те, що його син активно підтримував вихід країни з ЄС, Джонсон-старший подав заявку на паспорт Франції.

Батько прем'єр-міністра Великої Британії Стенлі Джонсон підтвердив, що подав заявку на отримання паспорта громадянина Франції в той же момент, коли перехідний період перед повним Brexit закінчився.

Про це пише The Guardian, нагадуючи, що син новоспеченого "француза" і голова британського уряду Борис Джонсон активно підтримував вихід своєї країни з Євросоюзу.

"Питання зовсім не в тому, щоб стати французом. Якщо я правильно розумію, я і є француз! Моя мама народилася у Франції, її мама теж була француженкою, так само як і її дід. Для мене це питання отримати те, що я вже маю. І я дуже щасливий", - сказав 80-річний Джонсон-старший.

Читайте такожForeign Policy: Існує спосіб остаточно покінчити з популізмом40 років тому він був депутатом Європарламенту і одним з перших держслужбовців Великої Британії, який продовжив роботу в Брюсселі після вступу королівства в ЄС. Правда, на той час, у 1973 році організація називалася Європейською економічною спільнотою. Згодом Стенлі Джонсон працював у Єврокомісії.

В 2016 році він виступав за те, щоб Британія лишилася членом Євросоюзу, хоча його син очолював кампанію за вихід. Британський перехідний період закінчився сьогодні. Перед тим парламент королівства підтримав торговельну угоду, яка буде діяти між Лондоном і Брюсселем. На Британію більше не розповсюджуються правила ЄС про свободу пересування. Це означає, що мільйони людей автоматично втратять роботу на території 27 країн ЄС.

Після референдуму щодо Brexit тисячі британців отримали громадянство в країнах ЄС. Станом на січень 2020 року більше 350 тисяч британців подали заявку на отримання паспорта іншої європейської країни з членством в організації. Головним напрямком такої "міграції" стала Ірландія через її історичні зв'язки з Британією.

Читайте такожНабула чинності угода ЄС та Великобританії про відносини після "брекзиту""Я завжди буду європейцем, це точно. Не можна сказати англійцю: "Ти не європеєць". Європа - це більше, ніж єдиний ринок, більше ніж Євросоюз", - сказав Стелі Джонсон.

Його плани стати громадянином Франції раніше викрила його донька Рейчел. В своїй книзі, опублікованій у березні, вона написала, що її бабця народилася у Версалі. І якщо її батько отримає громадянство Франції, вона теж це зробить.

Вихід Великобританії з ЄС

Великобританія формально вийшла з Євросоюзу ще 31 січня цього року, проте фактично до 31 грудня вона продовжує співіснувати з ЄС практично на старих умовах.

Переговори про майбутнє партнерство почалися 2 березня.

24 грудня Борис Джонсон повідомив, що Великобританія і Європейський Союз погодили угоду про умови економічного співробітництва після Brexit, тобто після 31 грудня цього року. Вона передбачає вільну торгівлю і відсутність митних зборів. Крім того, в ній прописані положення, що стосуються майбутньої співпраці Брюсселя і Лондона у сфері поліції і юстиції, а також соціального забезпечення громадян обох сторін.

30 грудня, президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підписали угоду про торгівлю і співробітництво між ЄС і Великобританією.

30 грудня 2020 року Палата громад (нижня палата парламенту) Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії підтримала угоду про торгівлю і співпраці з Європейським Союзом.

31 грудня завершується перехідний період, під час якого Лондон зберігає доступ до внутрішнього європейського ринку і залишається в Митному союзі. При цьому британська сторона зобов'язана дотримуватись правил Євросоюзу у всіх сферах, проте не бере участі в прийнятті рішень в ЄС.

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Переклад: Лесь Димань