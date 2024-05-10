Цьогорічний захід сильно контрастує з московським парадом 2020 року.

У четвер, 9 травня, росіяни провели "традиційний" військовий парад у Москві, однак через великі втрати у війні проти України він "зменшився масштабом".

Як повідомляє міністерство оборони Великої Британії, до того ж паради скасували у 24 містах. Зокрема, це торкнулось прикордонних регіонів через низький рівень безпеки.

Хоча РФ відновила польоти військової авіації, у небі було лише дев’ять літаків СУ-30СМ і МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25.

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"Московський парад зменшився за масштабом, оскільки демонструвалося менше сучасної військової техніки порівняно з попередніми роками", - додається у повідомлення.

Загалом у заході взяли участь 9 тисяч курсантів, ветеранів та військовослужбовців. У 2023 році було 8 тисяч, а у 2021 році - 11 тисяч. Крім того, на параді представили 61 військову машину, тоді як важкої бронетехніки та гусеничної військової техніки не було. Єдиним присутнім Основним бойовим танком виявився церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, який традиційно розпочинає парад. Це контрастує з московським парадом 2020 року, до якого залучили 20 основних бойових танків.

"﻿﻿Зважаючи на значні втрати російського персоналу та техніки внаслідок війни в Україні, Росія не мала можливості використовувати паради для демонстрації військової сили", - вважають у розвідці Британії.

Парад у Росії 9 травня - інші новини

Як пише видання Business Insider, відсутність сучасних танків на військовому параді якоюсь мірою відображає війну Росії в Україні, про яку президент Росії Володимир Путін говорив під час заходу, вихваляючи героїв "спеціальної військової операції". Попри те, що Росії вдалося помітно відновити свою військову міць до рівня, який вона мала на початку вторгнення в Україну, вона також втратила тисячі танків і багато бронетехніки в Україні.

Bild писав, Путін використав парад 9 травня для пропаганди війни проти України та залякування Заходу.

На параді в РФ "засвітився" підполковник, причетний до розстрілу жителів Бучі.

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