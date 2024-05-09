Омурбеков, який наказав убивати мирних українців, очолив танкову колону в Хабаровську.

У російському місті Хабаровськ у "параді перемоги" взяв участь підполковник Азатбек Омурбеков, якого вважають причетним до розстрілів цивільного населення під час окупації Бучі.

Як повідомляє ASTRA, Омурбеков очолив танкову колону. Цей самий російський офіцер також брав участь у параді перемоги в Хабаровську і минулого року.

"Екскомандир 64-ї ОМСБр (в/ч 51460) Азатбек Омурбеков був нагороджений Путіним званням Героя РФ. Його ідентифікували волонтери InformNapalm 3 квітня 2022 року, пізніше його особу підтвердив Daily Mail. Саме Омурбеков віддавав накази своїм підлеглим розстрілювати всіх місцевих, у кого виявлять телефон", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Велика Британія та Євросоюз внесли підполковника Омурбекова до списку осіб, на яких накладаються персональні санкції за військові злочини в Бучі.

За даними "Важных историй", 2023 року в параді Перемоги в Хабаровську взяв участь полковник Омурбеков. Зокрема, навесні 2022 року під командуванням Омурбекова в Україні воював Данило Фролкін, який зізнався ЗМІ у вбивстві мирного жителя.

"Ми стояли в лісосмузі за Андріївкою. Нас обстрілювали, і їхали в якийсь момент цивільні. І [Омурбеков] сказав: "Усіх під обстріл"", - говорив також товариш по службі Фролкіна. За його словами, Омурбеков також наказував убивати "всіх, у кого телефони знайдете".

Повернувшись з України, Омурбеков отримав звання Героя Росії.

Парад у Москві

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Російський диктатор Володимир Путін використовував парад 9 травня, який пройшов на Красній площі в Москві, з метою пропаганди війни проти України і залякування Заходу ядерною зброєю. Під час проходження площею різних підрозділів ЗС РФ ведучий неодноразово згадував "героїв" так званої СВО.

За даними Bild, на парад прибуло понад 1 тис. учасників війни в Україні. Ведучий церемонії заявив, що сухопутні війська, "як у суворі роки Великої вітчизняної війни, крок за кроком звільняють світ від посіпак неонацизму і міжнародного тероризму", а також "звільняють" українські міста, зокрема, Київ, Одесу, Запоріжжя та Харків.

Путін також заявив, що стратегічні сили РФ перебувають у бойовій готовності. Потім площею проїхали три ракетні комплекси "Ярс", що входять до Стратегічних ядерних сил РФ.

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