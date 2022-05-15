Раніше в РНБО допустили ймовірність перенесення бойових дій на територію РФ.

У російському місті Бєлгород, розташованому неподалік кордону з Україною, активно поширюють листівки із закликом повернути регіон до Харківської області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Відомо, що поширенням листівок займаються "партизанські війська" так званого легіону "Свобода Росії". Вони закликають відновити історичну справедливість та "повернути Бєлгород у лоно Харківської області".

Легіон "Свобода Росії" вже почав свою роботу – пишуть у листівках.

Нагадаємо, раніше в РНБО України допустили ймовірність перенесення бойових дій на територію країни-агресорки. Але це залежить від багатьох факторів.

Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що можуть навіть з'явитись "Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки".

Водночас, президент України Володимир Зеленський заперечує, що українські війська завдають ударів по території Росії. Проте, в містах Бєлгород, Курськ, Брянськ постійно відбуваються таємничі "хлопки", після яких горять склади боєприпасів, нафтобази та інші важливі стратегічні об'єкти.

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