Мегабюджет ЄС викликав спротив у Німеччині

Єврокомісія запропонувала різко збільшити бюджет Євросоюзу до 2 трлн євро. Зокрема, виділити 100 млрд євро на відновлення України.

Виконавчий комітет Європейського союзу запропонував різко збільшити бюджет ЄС - розтягнувши його на 60%, починаючи з 2028 року. Вважають, що збільшення витрат допоможе боротися із зарубіжною конкуренцією, реагувати на погрози з боку Росії та допомогу Україні. Як пише Le Monde, у найбільшій країні ЄС, Німеччині, вже відреагували. Там заявили, що не можуть погодитися з різким збільшенням витрат.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила свої пропозиції щодо бюджету ЄС на 2028-2034 роки. Вона запропонувала різко збільшити бюджет на 60 відсотків, з 1,2 до 2 трлн євро.

Збільшення бюджету планується за рахунок нових податків. Наприклад, для тютюнових підприємств.

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План спрямований на зміцнення безпеки Європи і підвищення конкурентоспроможності на тлі зростаючої торговельної напруженості зі США, а також на погашення боргів за величезним кредитом, отриманим у період пандемії COVID. Європейська комісія виділила 451 мільярд євро на загальну програму "конкурентоспроможності", що охоплює оборону і космос.

Бюджет передбачає виділення до 100 мільярдів євро на відновлення зруйнованої війною України.

Однак представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус випустив заяву про те, що "комплексне збільшення бюджету ЄС неприйнятне в той час, коли всі держави-члени докладають значних зусиль щодо консолідації своїх національних бюджетів". Німеччина також виступила проти заклику ЄК обкласти компанії з оборотом понад 100 мільйонів євро підвищеними податками.

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Нагадаємо, що в Євросоюзі всерйоз готуються до можливості торгової війни зі США. ЗМІ вказують, що в адміністрації президента США Дональда Трампа готові до введення взаємних тарифів понад 10 відсотків. Дипломати ЄС кажуть, що якщо США зроблять перший крок, то європейський блок буде змушений запровадити заходи у відповідь.

Крім того, в ЄС наголошують, що поки що не бачать можливостей для вступу України до блоку. За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, таких можливостей не з'явиться принаймні до 2034 року. За його словами, це пов'язано з бюджетними процесами, які прораховуються до цього року без урахування розширення ЄС. Однак, за його словами, за цей час потрібно буде не тільки закінчити війну, а й почати відновлення України.

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