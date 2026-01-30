'Ядерна аварія в Україні може стати реальністю': МАГАТЕ збиралося на екстрене засідання

Європейські країни вимагають від МАГАТЕ надати детальну оцінку вразливості України.

Україна стикається з серйозними новими ризиками для ядерної безпеки в результаті російських ударів, спрямованих на пошкодження енергомережі, що позбавляє три діючі атомні електростанції стабільного електропостачання.

Як пише Bloomberg, дипломати скликали екстрене засідання Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні, щоб обговорити вплив атак Кремля на критично важливу інфраструктуру, необхідну для підтримки роботи українських реакторів. Місяці ударів не лише залишили мільйони людей взимку без постійного електропостачання та опалення, але й підвищили ризик ядерної аварії.

Це пояснюється тим, що ядерна генерація, на відміну від електростанцій, що працюють на викопному паливі чи відновлюваних джерелах енергії, потребує постійного потоку електроенергії для підтримки роботи систем безпеки. Без неї існує ризик перегріву палива всередині активної зони реактора, що потенційно може призвести до небезпечного викиду радіації.

"Ми маємо серйозне занепокоєння щодо значних і зростаючих ризиків для ядерної безпеки, пов’язаних з атомними електростанціями в Україні", – заявив посол Нідерландів при МАГАТЕ Пітер Потман, який вимагав скликання позачергового засідання ради директорів агентства. Він сказав, що перспектива ядерної аварії "на межі того, щоб стати реальністю".

Європейські країни вимагають від МАГАТЕ надати детальну оцінку вразливості України до наступного місяця. Спостерігачі, які знаходяться в Україні, зараз інспектують критично важливі підстанції, необхідні для передачі електроенергії.

"Будь-яке пошкодження цієї інфраструктури підриває ядерну безпеку і цього необхідно уникати. Слід докласти всіх зусиль для забезпечення постійної доступності та безпеки зовнішнього електропостачання", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Підстанції підтримують стабільність, регулюючи передачу високої напруги в мережі. Хоча в Україні їх тисячі, на кону стоять 10 важливих вузлів, пов'язаних з атомними реакторами. Їхнє знищення може занурити країну в темряву і спровокувати радіологічну аварію.

"Усі діючі атомні електростанції України були змушені скоротити виробництво електроенергії протягом останніх тижнів", – ідеться у заяві Євросоюзу.

Зазначається, що атаки значно підвищують ризики для систем безпеки на ядерних об’єктах.

У свою чергу перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram, що Україна закликала призупинити членство Росії в Раді керуючих МАГАТЕ, а також ініціювала внесення змін до Статуту агентства щодо обмеження прав держави-агресора.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання керівної ради МАГАТЕ. Зустріч ініційована на прохання України. Росія системно і цілеспрямовано атакувала електричні підстанції, що забезпечують зовнішнє електропостачання українських атомних електростанцій. Це - підрив одного з семи стовпів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ", - написав Шмигаль.

Окремо акцентували увагу на ситуації з тимчасово окупованою Запорізькою АЕС, яка від початку повномасштабного вторгнення вже 12 разів повністю втрачала зовнішнє електропостачання.

"Ми закликали держави-члени запровадити всеохопні санкції проти "Росатома" та обмежити співпрацю з цією компанією в усіх можливих сферах. Порушили питання призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ, а також обговорили намір ініціювати внесення змін до Статуту агентства з метою обмеження прав держави-агресора", - підсумував міністр.

АЕС в Україні - останні новини

20 січня в результаті російської атаки пошкоджено критичні підстанції, що збезпечують роботу українських АЕС, а Чорнобильська атомна електростанція втратила зовнішнє живлення. Тоді Україна закликала МАГАТЕ терміново скликати засідання Ради керуючих і вирішити питання присутності Росії в Раді. Того ж дня Чорнобильську АЕС заживили від Об’єднаної енергосистеми України, повідомили Міненерго.

У грудні 2025 року експерт з радіаційної безпеки та ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте заявив, що функціональність Нового безпечного конфайнменту повністю втрачена, проте наразі немає передумов поширення забруднення з Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) за межі Зони відчуження.

