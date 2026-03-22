Спецпредставник США заявив про прогрес у переговорах щодо України

Спецпредставник президента США заявив, що конструктивні переговори стали продовженням вчорашніх досягнень.

Делегації США та України у Флориді в неділю, 22 березня, продовжили переговори в рамках триваючих посередницьких зусиль під егідою США, повідомив в соцмережі Х спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

"Сьогодні у Флориді делегації США та України знову зібралися для другого дня переговорів у рамках триваючих посередницьких зусиль під егідою США, спрямованих на укладення тривалого та всеосяжного мирного угоди щодо припинення війни", - розповів він.

Віткофф назвав переговори "конструктивними" та розповів, на яких основних питаннях вони були зосереджені:

"Ці конструктивні переговори стали продовженням вчорашніх досягнень і були зосереджені на ключових питаннях щодо створення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні".

Спецпредставник президента США проінформував, що до складу американської делегації входили спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум, а до складу української делегації – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія та Сергій Кислиця.

Голова української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров написав в Facebook, що під час зустрічі, зокрема, обговорювалися гарантії безпеки для України та обмін й повернення українців додому:

"Під час зустрічей зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян".

Умєров додав, що є просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань.

Очільник української делегації додав, що вже була доповідь президентові України Володимиру Зеленському про результати роботи. Він висловив подяку США "за системну залученість до переговорного процесу" й сподівається, що "досягнута динаміка дозволить перейти до наступного етапу зустрічей".

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що проводити мирні переговори наразі нема про що, оскільки політичні позиції України та Росії кардинально відрізняються. Огризко нагадав, що президент США Дональд Трамп починав з ідеї припинення вогню й Україна її підтримала, а Росія - ні. Він додав, що країна-агресор переконала очільника Білого дому, що треба йти до всеосяжної мирної угоди, а для цього слід почати переговори. Ексміністр закордонних справ України наголосив, що фактично ми зараз робимо те, що хотіла Росія - імітувати переговори.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський поділився, що після двох днів зустрічей делегацій України та США в Маямі зрозуміло, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну. Зеленський підкреслив, що слід домогтися того, щоб агресор не отримав винагороди за війну. Також важливо, щоб Україні через місяці чи роки не довелося знову захищати свої землі від агресії Росії. Тому президент України вважає, що гарантії безпеки для України та всієї Європи мають бути достатніми.

Вас також можуть зацікавити новини: