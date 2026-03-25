Росія знає про підсумки переговорів США та України у Флориді, - Ушаков

Російська сторона поінформована про підсумки переговорів США та України, які відбулися 21 березня у Флориді.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє агентство "Анадолу". "Відбулися (переговори) у Флориді минулої суботи з українською делегацією. Вони провели переговори, нас докладно поінформували про підсумки, і ми знаємо, де ми зараз", – сказав він.

Ушаков також заявив про перерву у тристоронніх переговорах "зі зрозумілих причин".

Говорячи про текст угоди про припинення війни, російський чиновник додав, що ніхто поки що не готував і не погоджував такий документ із російською стороною.

Як повідомляв УНІАН, перемовини відбулись 21-22 березня. Представник президента США Стів Віткофф назвав переговори "конструктивними" та розповів, на яких основних питаннях вони були зосереджені:

Зокрема, за його словами, переговори були зосереджені на ключових питаннях щодо створення стійкої та надійної системи безпеки для України, а також на надзвичайно важливих гуманітарних заходах у регіоні".

Голова української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умєров зауважив, що "під час зустрічей зосередилися на питаннях надійних безпекових гарантій та гуманітарного треку, зокрема обміну і повернення наших громадян".

Умєров додав, що є просування в узгодженні позицій та подальшим звуженням кола невирішених питань.

