CNN розкрив, що союзники по НАТО думають про погрози Трампа щодо членства США

Дипломати з країн НАТО не відчувають "надмірного занепокоєння" на тлі нових погроз президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо виходу країни з Альянсу.

Про це пише CNN із посиланням на пʼять джерел. Неназваний європейський чиновник назвав заяви Трампа "днем сурка", оскільки військово-політичний блок вже чув від нього подібні висловлювання.

Однак джерела зазначають, що повністю ігнорувати погрози Трампа неможливо. Рішення президента США можуть ухвалюватися швидко, тож серед деяких дипломатів все ще панує атмосфера занепокоєння.

За словами одного високопоставленого європейського дипломата, деякі союзники розцінюють останні погрози Трампа як спробу чинити тиск на європейські країни, щоб ті виділили ресурси на розблокування Ормузької протоки.

Інші співрозмовники не вважають, що між цими речами обовʼязково є звʼязок. Дипломат НАТО каже, що така риторика Трампа "є справжнім відображенням його розчарування у зв’язку з тим, що деякі союзники не надали США підтримку у вигляді прав на проліт і базування під час війни з Іраном".

Раніше Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте натякав, що США можуть припинити подальшу підтримку України, якщо союзники не посилять свої зобов'язання щодо відкриття Ормузької протоки, повідомило неназване джерело. Коли переговори не принесли успіху, країни-члени Альянсу терміново виступили з заявою про готовність підтримати безпечне судноплавство цим стратегічно важливим морським шляхом.

Тим часом у Білому домі повідомляють, шо наступного тижня відбудеться візит генерального секретаря Марка Рютте до Вашингтона. Він зустрінеться з Дональдом Трампом.

Членство США в НАТО

Трамп уже не вперше говорить про вихід США з НАТО. Питання членства в Альянсі він порушував і за свого першого президентства.

Зараз ця риторика є дещо жорсткішою і лунає на тлі операції США та Ізраїлю проти Ірану. Трамп різко критикує країни Альянсу за те, що вони не долучилися до атак чи не дозволили використовувати свої бази.

Американський лідер сказав The Telegraph, що розглядає вихід Сполучених Штатів із НАТО. За його словами, він завжди знав, що Альянс є "паперовим тигром".

Крім того, Трамп "оцінює і переоцінює" усе, що стосується НАТО, каже постпред США Меттью Вітакер. Він зауважив, що йдеться і про допомогу Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: