Трамп переглядає все, що стосується НАТО, включно з підтримкою України, – постпред США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переоцінює все, що пов'язано з НАТО.

Таку заяву зробив постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі телеканалу Newsmax. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку європейських зусиль в Україні.

"Я думаю, зараз абсолютно очевидно, що президент Трамп оцінює і переоцінює все. Будь то наша участь у НАТО, наша підтримка європейських зусиль в Україні чи будь-що інше, що роблять Сполучені Штати. Я маю на увазі, що президента Трампа обрав американський народ для того, щоб запровадити підхід "Америка понад усе" у всі ці ситуації. І він, як головнокомандувач, ухвалює багато з цих рішень", – сказав він.

Вітакер зазначив, що Вашингтон діятиме відповідно до намірів Трампа, коли той ухвалить рішення.

"Зараз на столі – абсолютно всі варіанти", – додав постійний представник США при НАТО.

США і НАТО

Президент США Дональд Трамп ставив під сумнів членство країни в НАТО ще під час свого першого терміну. Тепер же він каже, що серйозно розглядає вихід Штатів з Альянсу. Така риторика з'явилася на тлі того, що країни НАТО відмовилися допомагати США у розблокуванні Ормузької протоки, яку Іран закрив після початку американо-ізраїльської операції на Близькому Сході.

Раніше про те, що США можуть переглянути свої відносини з НАТО після закінчення війни з Іраном, говорив і держсекретар Марко Рубіо. За його словами, причиною може стати недостатня підтримка з боку військового альянсу під час конфлікту на Близькому Сході.

