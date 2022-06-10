Міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод заявляє, що його країна готова надати "сильну підтримку" для відбудови та післявоєнного відновлення України.
Про це Кофод повідомив у мікроблозі Twitter.
"Щойно поговорив з українським колегою і другом Дмитром Кулебою про те, як ми можемо ще більше зміцнити дансько-українське партнерство і підтримати Україну на її європейському шляху. Данія готова надати сильну підтримку для відбудови та післявоєнного відновлення України. Ми на стороні України", - заявив Кофод.
Тим часом міністр закордонних справ України подякував Данії за надання протикорабельних ракет Harpoon.
"Розмовляв з моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом, щоб подякувати Данії за її підтримку України, у тому числі за ракети Harpoon", - наголосив Дмитро Кулеба.
Також глава МЗС України повідомив, що обговорив з данським колегою найближчий саміт Європейської Ради, від якого Україна очікує отримання "цілком заслуженого" статусу кандидата на вступ в ЄС.
Противники надання Україні статусу кандидата в ЄС
Як повідомляв УНІАН, низка європейських країн не готові безумовно підтримати надання Україну статусу кандидата на вступ в Євросоюз на саміті Європейської ради наприкінці червня.
За даними ЗМІ, останнім часом з'явилися два нових опоненти - це Данія та Швеція. Вони вклали чимало зусиль у реформи в Україні, передусім антикорупційні, і вирішили поставити кілька умов саме в цій сфері для наступного кроку ЄС.
Окрім того, проблемними лишаються, зокрема, Нідерланди. Прем'єр Марк Рютте наполягає на тому, щоби не давати Україні нових статусів до виконання умов.