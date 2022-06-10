Глави МЗС Данії та України обговорили підтримку України на її європейському шляху.

Міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод заявляє, що його країна готова надати "сильну підтримку" для відбудови та післявоєнного відновлення України.

Про це Кофод повідомив у мікроблозі Twitter.

"Щойно поговорив з українським колегою і другом Дмитром Кулебою про те, як ми можемо ще більше зміцнити дансько-українське партнерство і підтримати Україну на її європейському шляху. Данія готова надати сильну підтримку для відбудови та післявоєнного відновлення України. Ми на стороні України", - заявив Кофод.

Тим часом міністр закордонних справ України подякував Данії за надання протикорабельних ракет Harpoon.

"Розмовляв з моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом, щоб подякувати Данії за її підтримку України, у тому числі за ракети Harpoon", - наголосив Дмитро Кулеба.

Також глава МЗС України повідомив, що обговорив з данським колегою найближчий саміт Європейської Ради, від якого Україна очікує отримання "цілком заслуженого" статусу кандидата на вступ в ЄС.

Противники надання Україні статусу кандидата в ЄС

Як повідомляв УНІАН, низка європейських країн не готові безумовно підтримати надання Україну статусу кандидата на вступ в Євросоюз на саміті Європейської ради наприкінці червня.

За даними ЗМІ, останнім часом з'явилися два нових опоненти - це Данія та Швеція. Вони вклали чимало зусиль у реформи в Україні, передусім антикорупційні, і вирішили поставити кілька умов саме в цій сфері для наступного кроку ЄС.

Окрім того, проблемними лишаються, зокрема, Нідерланди. Прем'єр Марк Рютте наполягає на тому, щоби не давати Україні нових статусів до виконання умов.

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