Сім країн Євросоюзу висловлювали пропозиції надати Україні інший формат, а не статус кандидата.

Віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції України Ольга Стефанишина заявила, що в ЄС є сім країн, які говорили про інші формати для України, а не статус кандидата, передусім три з них поки не хочуть давати "зелене світло" для Києва.

Про це Стефанішина повідомила під час візиту до Брюсселя, передає DW.

"У цілому приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські і не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій. Але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати "зелене світло" для України", - розповіла вона.

Віце-прем'єр не назвала ці країни, додавши: "Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалено 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати".

Йдеться про саміт 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення щодо статусу кандидата для України.

"Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "ні", - зауважила Стефанішина.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди і Данія виступають проти надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Разом з тим, в матеріалі йдеться, що Єврокомісія прийме рекомендацію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС 17 червня.

Як повідомляв УНІАН, рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Офіційний Київ сподівається, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.