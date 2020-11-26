Трамп заявив, що для нього велика честь заявити про помилування Флінна.

Дональд Трамп на День подяки помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна, засудженого за зв'язки з Росією.

Про це Трамп повідомив в Twitter.

Флінна засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Тим часом Трамп заявив, що для нього велика честь заявити про помилування Флінна.

"Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої привітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День подяки", - написав Трамп.

Майкл Флінн - колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа. Обіймав цю посаду у 2017 році, був змушений піти у відставку з посади радника президента у зв'язку з протизаконними контактами з послом Росії Сергієм Кисляком.

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День подяки: що відомо про свято

Свято відзначають в останні вихідні листопада.

День подяки святкують у багатьох країнах світу та переважно він пов'язаний із закінченням сільськогосподарських робіт.

Головна мета – подякувати за врожай та допомогу у вирощенні врожаю та за усі досягнення нації упродовж року.

Часто у таких святах присутні елементи древніх національних традицій.

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Автор: УНІАН