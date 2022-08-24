Утворення таких інтернаціональних механізмів відбувається у Польщі, Німеччині, Нідерландах, Франції і Бельгії.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну підвищило рівень напруги у світі. У зв'язку з цим в окремих країнах НАТО відбувається утворення інтернаціональних механізмів колективної оборони.

Про це сказав експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі "Еспресо".

"Деякі, особливо активні члени НАТО, розуміючи недоліки 5 статті, почали вживати певні превентивні механізми. Наприклад, у складі армії Польщі є 4-ий Сувальський протитанковий полк, який має доволі різношерсту матеріальну частину. Там є і старі радянські ПТРК "Малютка" і відносно нові ізраїльські протитанкові ракети. Задача цього полку проста - якщо хтось із рашистів візьметься атакувати Сувальський коридор він має вийти першим і зупинити російські танки, незалежно від дій у штаб-квартирі НАТО", - пояснив він.

За словами експерта, це не одиничний випадок.

"Утворення таких інтернаціональних механізмів колективної оборони в рамках НАТО відбувається не тільки в Польщі. В межах реформи про структурування під стандарти НАТО Бундесвер припускає, що декілька механізованих батальйонів армії Нідерландів мають діяти разом з ними. Аналогічні реформи проводять Франція і Бельгія. Остання переписала програму розвитку армії так, щоб бути повністю сумісною з Францією", - підсумував Киричевський.

Нагадаємо, раніше експерт заявив, що НАТО може вступити у війну в Україні і чекає, коли РФ дасть привід.

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