Німецькі союзники російського газопроводу все одно невдоволені американськими діями, які в Вашингтоні називають "задобрюванням" Москви.

В суперечці через російський газопровід "Північний потік-2" президент США, здається, перейшов до примирливого тону. Але насправді наступник Дональда Трампа лише "закручує гайки".

Про це пише Die Welt. Президент Джо Байден відмовився запроваджувати санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2", зареєстрованої в Швейцарії. Також покарання уникнув німецький друг Володимира Путіна й виконавчий директор цієї компанії Маттіас Варніг. І ці новини сколихнули не лише Вашингтон.

Читайте такожWSJ: Байден зробив Путіну подарунок, за який Трампа вже назвали б "агентом" РосіїДо цього часу Байден критикував "трубу", яка повинна сполучити Росію і Німеччину через Балтійське море. Він називав її "поганою угодою для Європи". Адже вона збільшить залежність союзників у Західній Європі від Росії й допоможе профінансувати агресивну російську політику. Саме про це США досі й говорили. Але тепер у своєму тихому звіті для Конгресу Байден, здається, відступив.

Уряд Німеччини завжди захищав "Північний потік-2", який належить російському "Газпрому". Німецькі чиновники також вступили в сутичку з Вашингтоном за нього. Американські погрози запровадити санкції проти німецький партнерів проекту в Берліні відкидали як незаконне втручання в німецький і європейський суверенітет. Тепер рішення адміністрації Байдена, здається, почало процес пом'якшення ситуації. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас назвав несподіване американське рішення "кроком нам на зустріч".

В Росії теж зраділи. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у Москві заговорив про "проблиски нормальності в американській політиці". Тим часом, роздратування ворогів "Північного потоку-2" у Вашингтоні було дуже гучним. Представник республіканців у Комітеті Палати представників з закордонних справ Майкл МакКол заявив, що відмова запроваджувати санкції проти оператора газопроводу говорить, що Байден насправді ніколи й не хотів боротися з "Північним потоком-2".

"Але Байдена не правильно зрозуміли, на що вказують обставини. Президент США лише відповів на постійні запити республіканців прояснити, яка позиція щодо самої компанії "Північний потік-2". Але вона ніколи не була ціллю американських санкцій, навіть в часи Трампа", - йдеться в статті.

Всі закони про санкції, відомі за абревіатурами CAATSA, PEESA і PEESCA, завжди були націлені проти провайдерів послуг для "Північного потоку-2". Покарання були передбачені для портів, власників кораблів й страхувальників, які допомагали будувати газопровід. Натомість, санкції проти самої компанії "Північний потік-2" ніколи не згадувалися в американських законах.

Читайте такожSüddeutsche: Байден попросить високу ціну за "Північний потік-2"Тож так звана політика "задобрювання" від Байдена - це лише підтвердження поточної юридичної ситуації, яка була встановлена ще в часи Трампа. Не більше і не менше того. Але це не гарантує, що санкції проти "Північного потоку-2" не будуть запроваджені взагалі. Вочевидь, така можливість все ще існує.

"Відмова від санкцій проти "Північного потоку-2" відповідає обіцянці президента Байдена відбудувати зв'язки з європейськими союзниками й партнерами. І він зберігає відкритий простір для дипломатичного рішення цього питання з Німеччиною", - сказав виданню прес-секретар посольства США в Берліні.

Ніхто не може виключити, що загострення американських санкцій відбудеться, залежно від результатів дипломатичних переговорів. Зрештою, навіть попри відмову від санкцій проти самої компанії "Північний потік-2", Байден запровадив додаткові санкції проти чотирьох інших компаній, зокрема проти російських власників кораблів, які прокладають трубопровід.

"Після наших кроків 19 травня під санкціями тепер опинилася найбільша кількість компаній, причетних до проекту. Це демонструє нашу рішучість у боротьбі проти "Північного потоку-2"", - прокоментували в Держдепартаменті США.

Читайте такожDie Zeit: "Північний потік-2" не може існувати, якщо Росія готує наступ проти України"Східний комітет німецького бізнесу" вже поскаржився на те, що нові кроки Вашингтона жодним чином не вказують на закінчення суперечки. Якраз навпаки.

"З дедалі більшим нерозумінням ми зафіксували посилення тиску санкцій проти газопроводу від США цього тижня. Це шкодить демократичному дискусійному процесу в Європі й ігнорує легітимні інтереси Німеччини", - сказав голова комітету Олівер Хермес.

"Неприйнятно, що США за допомогою своєї політики блокування провокують мільярдні збитки для європейських компаній і платників податків, втручаючись у суверенітет демократичних держав. Але при цьому США просувають власні енергетичні інтереси з Росією", - додав він.

В "Східному комітеті німецького бізнесу" вважають "Північний потік-2" ключовою інфраструктурою для енергетичного забезпечення Німеччини і Європи.

Історія газопроводу

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи щодо прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишатися транзитною країною російського газу в Європу, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

Дозвіл на прокладку опротестували Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і організація Deutsche Umwelthilfe (DUH), але на початку квітня відомство відхилило заперечення екологів "після ретельного їх вивчення", залишивши в силі дозвіл на подальше прокладання газопроводу.

Після цього DUH і NABU повідомили про подачу позову проти завершення будівництва газопроводу "Північного потоку-2" до адміністративного суду Гамбурга.

17 травня 2021 року Німеччина дозволила продовжити будівництво "Північного потоку-2" у своїх водах.

18 травня 2021 року німецькі екологи заявили, що мають намір через суд зупинити будівництво "Північного потоку-2".

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Переклад: Лесь Димань