Окремо поліцейські виявили череп жертви.

У Південно-Африканській Республіці дівчина виявила в холодильнику хлопця, з яким пішла на перше побачення, труп людини.

Про це пише місцеве видання IOL.

Дівчина познайомилася з 26-річним хлопцем у соціальних мережах. Після першого побачення вона переночувала в нього вдома, в орендованому житлі в Соуето на південно-західній околиці Йоганнесбурга, а вранці вирішила щось приготувати на сніданок.

Однак у морозильній камері холодильника на дівчину чекала жахлива знахідка - розчленовані частини тіла жінки.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Німеччині суд виніс вирок матері, яка вбила п'ять своїх дітей через фото колишнього з новою жінкою. У США підліток вбив свою сім'ю, виклав фото трупів у соцмережі та погрожував розправою школі. А в Австралії вчитель початкової школи використовував фотографії дітей для створення секс-відео.

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Автор: Катерина Комолова