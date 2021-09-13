Особа і причина смерті невідомого встановлюються.

В Одесі виявили частково скелетовані людські останки.

За даними джерел в поліції, тіло належало чоловікові середніх років, повідомляє "Думська". Його знайшли вчора на території шкільного аеродрому, біля автозаправки "Sunoil" на вулиці Інглезі.

Згідно з прикметами, зріст чоловіка 170-175 см, статура середня, був одягнений в сірі джинси, синю куртку, чорні кросівки "Найк" з білою смугою. Особа і причина смерті невідомого встановлюються.

Місцеві Telegram-канали опублікували фото знайдених останків, а також повідомляють, що при чоловікові була записка.

Судячи з усього, це пояснення від одного з батьків для школи.

"Мій син, Гончар Ярослав, був відсутній у школі через те, що у нього були соплі і кашель. Можливість взяти довідку буде через тиждень", - йдеться в тексті записки.

Раніше в катакомбах Одеси знайшли скелетовані останки людини. Дигери виявили труп, спустившись під землю в центрі міста, під бульваром імені Михайла Жванецького. Біля останків були ніж, рюкзак померлого, а також пристрій для вживання наркотичних речовин.

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Автор: Катерина Комолова