Якщо ви працюєте в овочевому магазині, а не на оборонному заводі, це не означає, що вас не спробують завербувати.

Спецслужбам легше вербувати агентів низового рівня серед чоловіків, тому що жінки від природи є хитрішими і швидше розуміють, що відбувається. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA.

"Є велика різниця вербувати віддалено чи вживу. Обидва способи використовуються. І через технічні засоби все частіше відбувається вербування. Через те, що це нібито легше зробити для людини, яка йде на те, що її вербують, бо в їх розумінні це більш безпечно, але це більший ризик для оперативника, який це робить, бо більше шансів, що ти попадеш в оперативну гру. Проте це зараз розвивається повсюдно", - зазначив Буданов.

Він також повідомив, що чоловіків легше вербувати.

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"Жінки від природи більш хитрі і швидше розуміють, що відбувається. Набагато швидше", - сказав керівник ГУР.

За його словами, коли треба завербувати людину, то шукають вразливості, через які до неї можна підступитися.

"Якщо в людини є серйозні проблеми, то він потенційний клієнт під вербування. Це стандартна практика. Особливо якщо людина шукає гроші. Ігроман це взагалі те, що треба. Ігромани це просто клондайк для вербувальної роботи", - наголосив Буданов.

Він зазначив, що всі люди прекрасно усвідомлюють, що їх вербують.

"Ті люди, які розповідають, що вони не розуміли, що роблять, то це казки. Бо коли тобі з незнайомого номеру пишуть, що треба подивитися, де стоїть певна автівка, а потім кажуть, що під якимось деревом на пустирі треба викопати пакунок і поставити його під це авто десь о 6 ранку і стояти неподалік з телефоном, щоб зняти, що буде відбуватися, то слова про нерозуміння, що відбувається, це брехня. Ці люди можуть не розуміти, з ким працюють. Часто їм можуть представлятися європейськими розвідками, адже росіяни не завжди кажуть [своїм агентам] напряму, що [це] вони вербують", - розповів Буданов.

За його словами, основним методом вербування підлітків є матеріальна зацікавленість.

"Ми всі завжди так працювали. Давайте прямо скажемо, що це далеко не ноу-хау. Це було завжди. Кошти. Що підлітку потрібно? Красиво погуляти, "повисіти", з подружкою кудись сходити, хочеться айфон купити, який досить дорогий", - додав він.

Буданов зазначає, що коли йдеться про вербування на ворожій території, то агент має корегувати свої дії зі своїм керівником.

"Але це класика. Насправді все, що завгодно буває. Агенту взагалі довіряти не можна, бо він може бути елементом чиєїсь гри, але всі ж ми люди і намагаємось дбати про агента при нормальному підході. Проте відсоток тих, хто є агентами - провокаторами чи подвійними агентами достатньо істотний, особливо подвійні агенти, котрі працюють однаково якісно на обидві сторони в основному за гроші і гребуть їх з двох рук. Стикався в роботі з випадком, коли подвійний агент передавав інформацію про наші завдання і діяльність, а нам – про їх. Фактично одній людині обидві сторони ставили завдання і він нас продавав. Так пропрацював півтора роки, а потім трагічно загинув. В статусі сплячого агента людина може бути досить довго. При правильній роботі зі свідомим агентом час його роботи обмежується 7 роками. А потім майже гарантовано буде провал. А під час війни все це інтенсифікується і швидше все це відбувається", - наголосив Буданов.

Він також розповів, що відсоток жінок як в оперативних, так і в боєвих підрозділах, хоч тут трохи повільніше, значно збільшується.

"І ця тенденція триває досить довго. Гендерні питання в нас в гарному сенсі існують. В нас великий відсоток жінок служить – біля півтори тисячі. З 2020 року спостерігаю, що при вступних іспитах в нашу академію всі перші місця за рейтингом беруть жінки. Це тенденція. Чоловіки дрібнішають, а жінки кудись вперед рухаються", - сказав керівник ГУР.

Протидія російській агентурі в Україні

Як повідомляв УНІАН, у липні 2025 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора викрили агентурне проникнення російської спецслужби до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

В СБУ повідомили, що у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Він шпигував для російської спецслужби.

Розслідування встановило, що підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони колишнього президента-втікача Віктора Януковича. У лютому 2014 року Іванцов допомагав Януковичу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і був завербований ФСБ.

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