Київ другий день поспіль приймає головних урядовців євразійського континенту. Напередодні в столиці був Ріші Сунак.

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне прибув вранці 13 січня до Києва, щоб здійснити свій перший офіційний візит в Україну.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Франції, Сежурне прибув до Києва "для продовження французьких дипломатичних зусиль і для підтвердження відданості Франції своїм союзникам і цивільному населенню".

Крім того, Сежурне особисто підтвердив, що знаходиться в українській столиці. Він наголосив, що Україна майже два роки захищає свій суверенітет і забезпечує безпеку Європи.

Відео дня

"Допомога Франції є довгостроковою. Ось що я приїхав сказати під час своєї першої поїздки до Києва", - зазначив голова МЗС Франції.

Новий міністр закордонних справ Франції

Цього тижня у Франції було призначено новий уряд, який очолив новий 34-річний прем’єр-міністр Габріель Атталь. Він став наймолодшим очільником уряду в новітній історії Франції.

Новим міністром закордонних справ став Стефан Сежурне. Новий очільник французької дипломатії має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Вас також можуть зацікавити новини: