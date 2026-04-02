'Вчіться воювати самі': Трамп похитнув НАТО, Росія цього дуже чекала, - ЗМІ

Розбіжності через війну з Іраном переросли у трансатлантичну кризу. Союзники блокують операції США.

Сполучені Штати зробили заяву, яка може серйозно похитнути фундамент НАТО. Міністр війни США Піт Гегсет відмовився підтвердити відданість принципу колективної оборони, давши зрозуміти, що остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, пише Reuters.

За словами Гегсета, позиція Вашингтона щодо Альянсу переглядається на тлі конфлікту з Іран та небажання європейських союзників підтримувати американські військові операції.

"Що стосується НАТО – це буде рішення президента. Але можу сказати, що останнім часом багато чого стало відомо", – заявив глава Пентагону.

Європа блокує дії США

Напруження між США та ключовими союзниками зростає. Зокрема:

Франція не дозволила транспортування американської зброї через свій повітряний простір;

Італія відмовила американським літакам у використанні бази Сігонелла;

Іспанія оголосила про закриття неба для літаків, залучених до ударів по Ірану;

Велика Британія, один із найближчих партнерів США, не приєдналася до військової кампанії.

Гегсет визнав, що союзники дедалі частіше відповідають "питаннями, перешкодами або ваганнями" навіть на базові запити щодо доступу до інфраструктури.

Жорстка реакція Трампа

На цьому тлі Дональд Трамп різко розкритикував європейців і фактично поставив під сумнів подальшу військову підтримку, пише угорське видання Portfolio.

"Почніть вчитися воювати самостійно! США більше не допомагатимуть вам… Ми фактично знищили Іран. Здобувайте свою власну нафту!" – написав він.

Президент також заявив, що США можуть передати забезпечення безпеки Ормузької протоки іншим країнам, які залежать від близькосхідної нафти.

Москва уважно спостерігає

Аналітики вважають, що Росія може використати ситуацію, щоб перевірити готовність Альянсу застосувати статтю 5 – ключовий принцип колективної оборони, за яким напад на одного члена вважається нападом на всіх.

Експерти зазначають, що війна з Іраном вже виходить за межі регіонального конфлікту та перетворюється на глибоку кризу між США і Європою, яка загострює розбіжності всередині НАТО.

США погрожують вийти з НАТО - що відомо

Нагадаємо, що Трамп продовжує риторику з погрозами вийти з Альянсу, але вона серйозно загострилася, коли європейські члени НАТО не відгукнулися на заклик Трампа вступити разом з ним у війну проти Ірану. Після цього він вирішив пригрозити Європі, що США вийдуть з НАТО.

Водночас Politico пише, що, незважаючи на погрози та гнів Трампа з приводу відмови союзників по НАТО допомогти у військовій кампанії проти Ірану, його риторика поки що не підкріплена жодними ознаками конкретних дій.

