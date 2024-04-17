Сам політик відмовляється йти у відставку.

Відставку спікера Палати представників США Майка Джонсона вимагають вже навіть його однопартійці, зокрема, республіканець Томас Масссі. Причиною є законопроект Джонсона про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Як пише The Wall Street Journal, хоча Массі є гострим критиком подальшої допомоги Києву, у вівторок, 16 квітня він заявив, що приєднається до Марджорі Тейлор Грін, яка є конгресменкою від республіканської партії. Саме вона подала клопотання про відставку спікераминулого місяця, але поки що не намагалася домогтися голосування.

Массі вважає, що Джонсон повинен дозволити Республіканській партії обрати нового лідера, а потім піти у відставку.

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"Я не піду у відставку, і, на мою думку, це абсурдне уявлення, що хтось може внести пропозицію про відставку, коли ми просто намагаємося виконувати свою роботу. Нам потрібні тверді руки біля керма. Я вважаю себе спікером воєнного часу. Я не очікував, що цей шлях буде легким", — відповів на всі звинувачення сам Джонсон.

За даними видання, спікер зіткнувся з найбільшим викликом своєму керівництву з моменту вступу на посаду минулої осені. Все більше республіканців показують, що розчаровані його лідерством. Вони також занепокоєні з приводу його пропозиції ухвалити чотири окремі законопроекти, об'єднати їх і передати до Сенату:

допомога Україні;

допомога Ізраїлю;

підтримка Тайваню;

та документ, що зосередиться на пріоритетах національної безпеки і включатиме пропозицію допомогти оплатити допомогу Україні шляхом арешту російських активів, план надання частини допомоги у вигляді кредитів, а також нові санкції проти Ірану після того, як Тегеран завдав ударів по Ізраїлю на вихідних.

Все це Майк Джонсон пропонує зробити через Палату представників до кінця цього тижня. Однак з'явились ознаки того, що його плани руйнуються, оскільки депутати не оцінили його ідею.

Допомога Україні та позиція Джонсона

Як писав УНІАН, ще в лютому верхня палата Конгресу США, Сенат, ухвалила закон про військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Він передбачає витрати на рівні 95 мільярдів доларів, з яких 60 отримає Україна.

Попри це, Джонсон відмовився виносити цей законопроект на розгляд палати, без чого закон не зможе вступити в силу. У понеділок, 15 квітня, він заявив, що винесе на розгляд Палати представників три альтернативні законопроекти – про військову допомогу окремо Україні, окремо Ізраїлю, окремо Тайваню.

Це викликало обурення у Демпартії. Як там наголосили, Конгресу США знадобиться щонайменше два місяці, щоб провести через усі формальні процедури альтернативний законопроект.

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