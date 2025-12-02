Адміністрація президента США Дональда Трампа навіть не попередила німецьких партнерів про призупинення поставок окремих видів озброєння для України.

США призупинили поставки частини озброєння до України та обірвали один з прямих контактів з німецькими генералами, які координували допомогу Києву. Про це розповів генерал-лейтенант Бундесверу Крістіан Фройдінг в інтерв’ю американському виданню The Atlantic.

Німецький генерал, який обіймає посаду командувача сухопутними силами збройних сил ФРН, раніше очолював спеціальну робочу групу з координації військової підтримки України при Міністерстві оборони Німеччини. За його словами, адміністрація президента США Дональда Трампа навіть не попередила німецьких партнерів про призупинення поставок окремих видів озброєння для України.

Він зазначив, що ще донедавна міг цілодобово обмінюватися текстовими повідомленнями з представниками Пентагону, однак нині цей канал зв’язку припинено.

Генерал заявив, що тепер для отримання інформації йому доводиться звертатися до посольства ФРН у Вашингтоні, де, за його словами, працює людина, яка намагається "знайти хоч когось у Пентагоні".

Допомога Україні з боку Заходу помітно скоротилася - що відомо

Як повідомляв УНІАН, військова підтримка України з боку Заходу помітно зменшилася. США, які були найбільшим надавачем допомоги, не надали нічого з моменту інавгурації Дональда Трампа.

А європейська допомога озброєнням і боєприпасами суттєво скоротилася у поточному році. Зокрема влітку цього року зобов’язання Європи скоротилися на 57% порівняно з першим півріччям, з середніх 3,8 до 1,9 мільярда євро на місяць. Загалом щомісячна військова допомога всіх країн-донорів була приблизно на 40% нижчою за рівень перших шести місяців поточного року.

