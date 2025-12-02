Politico: США хочуть повернути Росії заморожені активи після мирної угоди

План Трампа щодо російських активів загострив суперечності між Вашингтоном та Європою.

Адміністрація Дональда Трампа влітку дала зрозуміти Євросоюзу, що США хочуть повернути Росії заморожені активи після підписання мирної угоди щодо України.

Як пише Politico, про це американські чиновники повідомили посланцю ЄС із санкцій Девіду О’Саллівану. Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн продовжила просувати ідею використання цих активів для фінансування України.

Європейських дипломатів обурив пункт у 28-сторінковому плані Трампа, який передбачав інвестування 100 млрд доларів російських активів у "зусилля США з відновлення та інвестування в Україну", а решту — у створення окремого американо-російського фонду. У Брюсселі це сприйняли як спробу Вашингтона забрати частину коштів, а решту поділити з Москвою.

За даними видання, Бельгія поділяє позицію США, вважаючи конфіскацію активів перешкодою для можливого мирного врегулювання. Журналісти зазначають, що прем’єр Бельгії Барт де Вевер може отримати додаткову підтримку в своїй відмові погодитися на "репараційний кредит" Україні — зі сторони адміністрації Дональда Трампа.

Як повідомляв УНІАН, Європейські уряди звинувачують Бельгію в тому, що вона висуває надмірні вимоги щодо гарантій на випадок, якщо Кремль подасть позов через надання Україні фінансування під 140 мільярдів євро заморожених російських активів.

На тлі побоювань російської відповіді прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наполягає, щоб уряди ЄС надали країні фінансові гарантії, які перевищують 140 мільярдів євро і можуть бути виплачені протягом кількох днів. Він також хоче, щоб термін дії цих гарантій тривав довше, ніж санкції ЄС проти Росії.

